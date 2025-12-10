*****

Es gravísimo lo que ocurrió: estos “profesores doctores” fueron a besarle el anillo al “Patrão” para que el cartismo les conceda el dulce deseo de volver a eternizarse en sus circunscripciones. ¿Por qué tanto interés? ¿Para impartir justicia o para qué?

Y el “Patrão”, como se pudo apreciar ayer, les prometió ese torcido pedido, a sabiendas de que los diputados cartistas y aliados obedecen las órdenes -inconstitucionales- de su “único líder”.

Ayer la Cámara más baja que nunca sancionó el retorno de los feudos. La pregunta es: ¿a cambio de qué? Cuentan los que saben que se viene la condena a Miguel Prieto, el “cajoneo” de la destitución de Kattya González, la persecución a Arnoldo Wiens, etc.

Cualquier parecido con Venezuela de Maduro y Nicaragua de Ortega no es una mera coincidencia.

El Paraguay camina a pasos agigantados hacia el totalitarismo populista, con desprecio a los graves problemas sociales. De hecho “Pinocho” Peña se fue a “tomar clases” en Hungría. Después vendrá con el cuento de que fue a buscar inversiones.

Ayer el titular del Indert, el cuestionado Francisco Ruiz Díaz, utilizó el manual cartista para defenderse: culpar al gobierno anterior sobre el “regalo” de tierras en la zona de la ruta Bioceánica. Pero sospechosamente se olvidó de que los obsequios los hizo él.

Ruiz Díaz admitió que fue generoso con las tierras públicas. Entonces, debería denunciarse a sí mismo.

Hoy el Senado le protegerá y rechazará el pedido de interpelación, pese a este escándalo.

Diputados también le dio un adelantado regalo de Navidad a siete intendentes con graves denuncias de supuestos hechos de corrupción. Aplicaron la ley del oparei porque está en la lista el papá de Hernán Rivas.