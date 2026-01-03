******

En febrero de 2024, en los primeros seis meses de su mandato, hizo un video ñembo lacrimógeno y prometió al lado de su esposa que iba a cambiar la situación del hospital. El 15 de febrero cumple dos años y seis meses y hasta ahora no pasó nada. Es más, empeora.

******

Ahora sale con el cuento de un super gran hospital. Ojo que se le viene “la noche” al gobierno de “vamos a estar mejor” porque el proyecto de reforma de la Caja Fiscal generará reacciones de las centrales estatales, especialmente del personal de blanco. Si su idea es calmar los ánimos con esa promesa, difícilmente lo logre.

******

El problema no es la reforma, que sí es necesaria, sino la incapacidad de diálogo que tienen “Pinocho” Peña y sus apóstoles en el Congreso para escuchar las críticas de los afectados. Ya ocurrió en ocasiones anteriores.

******

Con razón que la ministra Claudia Centurión no arregla las rutas porque con su jefe se anda paseando en el helicóptero y desconoce la realidad de la gente.

******

Cero empatía del MOPC con la ciudadanía que tiene que aguantar el mal estado de las rutas. Hasta los cartistas le critican y eso ya es mucho.

******

Pasó ahora a manos del consorcio de los amigos del poder el control del peaje en el tramo de Luque-San Ber. ¡Lindo negocio! Pero no saben cobrar con QR. Un reverendo sarambí se armó el 1 de enero con este tema. ¿Por qué no avisan?

******

El “virrey” de San Bernardino saca pecho con el segundo grado de inversión pero impide que el sector privado lleve diversión y trabajo en este verano a esta hermosa ciudad cordillerana.

******

El intendente de la Villa Veraniega, un tal Emigdio Ruiz Díaz (ANR, cartista), tiró al basurero la autonomía municipal e impidió que sus compueblanos y vecinos ganen algo de platita. Prefieren hacerle caso a un caudillo colorado que quiere dormir bien.

******

Y desde el lado jurídico los comerciantes afectados tienen la posibilidad de presentar un amparo porque la ordenanza tuvo sanción ficta.