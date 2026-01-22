*****

Ayer intentó “suavizar” su discurso, pero igual obviando la prisión, tortura, exilio y muerte de miles de compatriotas, incluyendo colorados.

*****

Algunos dicen que sus expresiones no son simplemente un desliz, sino de una intención de congraciarse con cartistas nostálgicos del autoritarismo, para pescar un cargo electivo usando la misma técnica chupamedística que su papá.

*****

La Mesa de la Memoria, que representa a miles de víctimas de la dictadura, instó a la salida inmediata del alto funcionario.

*****

En un país serio, el hijo de Nica estaría fuera de la Aneaes. Pero su perfil gusta mucho al Patrão que, en su momento, no ocultó que admira al dictador.

*****

Veremos si la Fiscalía de Emili Rolón investiga de verdad la denuncia de la diputada y precandidata Johanna contra los 14 concejales de Asunción que se prestaron a la maniobra de Nenecho para aprobar un préstamo supuestamente ilegal para pagar salarios.

*****

Habría lesión de confianza y hasta puede ser asociación criminal. Muchos de los denunciados seguro buscarán su rekutu.

*****

Ojalá no quede en el oparei, como otras denuncias.

*****

Santítere salió a dar su visto bueno a la dupla del florero Alliana y el violinista Latorre, para felicidad de este último, que llevó a cuanto operador y hurrero existe en el Partido Colorado como funcionario de la Cámara. Según la mascota, Hercules no es taan florero...

*****

Mientras Santítere está por Suiza nuestras rutas siguen en estado deplorable. Los cartistas se preocuparon más en su momento por aprobar el proyecto que habilitó al Gobierno a declarar feriados que en arreglar las rutas para dinamizar la economía.

*****

Calladita está la ministra risueña luego de las muertes en accidentes registradas en rutas. Quieren desviar con cualquier cosa la atención sobre el inminente colapso de la caja fiscal y los problemas en salud y transporte público que urgen.