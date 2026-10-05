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La victoria de Sole Núñez con la oposición unida evidenció que hay una sociedad que no solo votó, sino que “gritó” su rabia contra estos impresentables que hicieron desaparecer todo lo que encontraban en su camino.

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Con una “granizada de votos” tumbaron a la estructura que se montó con “Nenecho”, Luis Bello, Raúl Latorre y otros.

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“Pinocho” Peña, con el ego estratosférico que le caracteriza, el viernes pasado en Mburuvicha Róga dijo que la noticia del lunes será la victoria de Camilo Pérez. Aquí están los resultados. “Pinocho” es una gran derrotado.

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Ayer, antes de que se “hunda el barco”, huyó sin reconocer la victoria de Sole, de la oposición política y la ciudadanía que busca una capital mejor.

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Otro impresentable que intentó dar excusas fue José Alberto del “Aña Cua”, un verdadero “espantavotos” junto a “Turi” el “universitario” Capello; el director de Puertos, Julio César Vera Cáceres y otros.

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El titular de Diputados, Latorre-i, de oficio, ya se debe bajar de la candidatura a Vice mientras que “Pinocho” Peña se tiene que olvidar de armar su movimiento.

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Ojo que para esta semana se espera el informe del BCP sobre las maniobras financieras de Ueno Bank.

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El “Patrão” debe estar pateando las paredes porque grande le jodieron a “Horror Colorado” con la ñembo boca de urnas o encuestas. Inflaron números hasta más no poder, pero es puro “humo”.

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Le hicieron caso a los números dibujados y no le escucharon a la gente que sufre, que clama por medicamentos, por calles en buen estado, por un buen sistema de transporte, por mejor seguridad, etc. Ni a su “Patrão” no le hicieron caso.

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Se viene “la poda” en “Horror Colorado”. Así como están las cosas, Juanca se afianza como la dupla de Alliana porque Latorre-í y Cesarito perdieron en sus feudos.

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En Ciudad del Este, Dani Mujica, Miguel Prieto y Yo Creo le reventaron al candidato del “Extraño del Pelo Largo” a votazos limpios.

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La comunidad esteña sigue de pie contra el coloradismo que tanto daño ocasionó desde la era del clan Zacarías Irún.

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En otras localidades también se produjeron castigos y premios, como en Tomás Romero Pereira. El padre del exsenador colorado Hernán Rivas fue condenado también para ir a la llanura. No hará rekutu pese a que fue denunciado por “aditivar” a los electores. Pero su estrategia fue inútil.

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En Arroyos y Esteros, feudo de Denis Lichi, perdió el Partido Colorado y en Encarnación la ANR recuperó la administración, castigando la gestión de Luis Yd.