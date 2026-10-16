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Varios “Santimbankis” ya se alinearon al “zoquete” del “Pinocho” Peña y otro sector se queda aún con el “Patrão”.

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Estuvo duro ayer “Bachi”. Utilizó una frase latina para anunciar que la suerte está echada y que ya no hay vuelta atrás.

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O sea, Alliana, “Pinocho”, Latorre-i, “Trato Apu’a” y otros ya cruzaron el Rubicón y abandonaron definitivamente el “quincho”.

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Cuentan los que saben que ni en fotos les quiere ver el “Patrão” y que fueron incluso calificados como “traidores a la causa”. ¡Cham!

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Los curiosos esperan ansiosos conocer el nombre del nuevo movimiento. Los “Santimbankis Partidarios” no queda mal. Su “fundador” luego viene del PLRA y saltó por el “zoquete” para ponerse el pañuelo colorado.

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El otro hacía hurras con el canto: “el sooool comienza a brillaaaaar” pero luego vio la verdadera luz del “quincho”. Ahora, dice que quiere “ser libre” y se independizó. Y bueno.

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“Pinocho” Peña se apropió también de “Hambre Cero” (HC), programa “e$trella” que les gusta muucho a los 15 gobernadores colorados.

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Varios políticos y perifoneros, bien “Santimbankis” todos, le abandonaron a su “único líder”. Y ahora quieren dar cátedras de civismo, patriotismo y honestidad. Por favooor...

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Perdieron la magnífica oportunidad de quedarse callados. Cada vez más hacen el ridículo.

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No perdamos de vista que la pelea no es política sino tiene un feroz trasfondo financiero. A espaldas del “Patrão” y de la ciudadanía, “Pinocho” ejecutó un plan económico hegemónico y desatendió los graves problemas sociales del país.

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Mientras tanto el BCP y su Directorio se pusieron anteojos oscuros, pese a serias advertencias técnicas.

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De la tierra de los magiares parece que tampoco llegan buenas noticias. Houston, estamos en problemas.

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El “Paraguay Gigante”, que solo ve “Pinocho” Peña, pasó ayer una “vergüenza gigante” con la postergación del evento del World Skate Games en la Costanera de Asunción. Había baches y se aplazó la competición. Socorro.