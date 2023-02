Política y medios de comunicación

Los políticos buscan desesperadamente a los periodistas para darse a conocer y los comunicadores hacen lo mismo, recurriendo a los políticos para obtener informaciones de una u otra índole. Se buscan, se necesitan, se encuentran y comienza una relación cuyo desenlace puede ser sorpresivo y completamente inesperado. A veces el juego consiste en quien tiene más poder, pues la prensa es poderosa por manejar la opinión pública, donde participan las masas.

Por otra parte, los políticos pueden tener dinero y poder, pero lo pueden perder en cualquier momento si los medios comienzan a ventilar algunos hechos ilícitos o alguna cosa irregular. Esto resulta aterrador para ellos: perder nombre, prestigio y reputación en un descuido. Aunque claro está ya Cecilio Báez dijo que en Paraguay nadie gana ni pierde reputación y a juzgar por la realidad, es algo que no podemos negar. Los corruptos siguen tan campantes en plenas carreras políticas. A pesar de ser acusados de los peores delitos.

Durante las campañas proselitistas, los políticos se muestran impecables, tratando de dar la mejor versión de sí mismos. Son amables, corteses, educados y se cuidan todos los detalles. Lucen sonrisas espectaculares, trajes costosos y proyectan buena imagen. Si no son intelectuales, esa condición no importa, pues se aprenderá de memoria algunos que otros vocablos de moda y adaptar a su plan de gobierno, que es muy superficial pues a profundidad no tienen nada claro.

Esto se nota en las entrevistas, notas, reportajes, charlas, debates, conversatorios y conferencias donde se les invitan. Esta actividad es primordial para los candidatos, porque transmiten sus puntos de vista, discuten con los adversarios, escuchan a los participantes e interactúan con la gente. El marketing es lo más importante y como llegar, persuadir y convencer a las masas. Aunque sea con mentiras, manipulación, datos falsos y promesas imposibles de cumplir.

Sin embargo, la gente no es tonta. Si bien asiste como espectador, no llena su curiosidad ni sus anhelos de ciudadano que espera mucho más de sus líderes. Espera que tengan un pasado limpio, transparente e incuestionable. Espera que sean personas comprometidas con el país y la sociedad. Espera que cumplan sus promesas y sean patriotas con voluntad sincera para transformar la nación. También espera que los referentes hablen y se expresen bien, que sonrían y se muestren cordiales. Aunque estas cualidades no sean fundamentales.

El periodismo no solo informa. Su tarea de investigar quizás sea lo más relevante. Sobre todo en temas de corrupción. Averiguar, preguntar, consultar, remover los archivos y recurrir a las fuentes. Cuantas cosas salen a la luz gracias a estos trabajos, donde los periodistas ponen en peligro hasta sus propias vidas. Los políticos temen que sus residencias lujosas, sus estancias o sus aviones sean tapas de diarios, o las cámaras de televisión se introduzcan en los lugares más remotos para descubrir los ilícitos. Los poderosos temen a la prensa cuando andan por caminos incorrectos. Y cuando sus fortunas poseen oscuros orígenes. La opinión pública sabe a ciencia cierta que medios son confiables y están buscando limpiar el país de tantos personajes corruptos que acumulan poder y fortuna pero atrasa a toda la población. La gente del pueblo que sufrimos las consecuencias nefastas tenemos que ser más conscientes a la hora de votar. Elegir personas honestas y tener la visión clara del enorme papel de la prensa que no debe perdonar a los corruptos como tampoco lo tenemos que hacer nosotros los ciudadanos honrados.

