Política y Semana Santa

Estamos pasando por momentos muy tensos e inciertos. Los políticos pelean en forma feroz para ganar votos. El electorado mira expectante y curioso. Los candidatos no dan seguridad en sus plataformas, sus debates y exposiciones no despiertan el interés colectivo, tal vez porque son demasiados años que nos mienten y han perdido mucha credibilidad y confianza. No todos son malos, pero da la casualidad de que quienes cuentan con mayor estructura y dinero son los mas seguros a ganar. Por su lado, los partidos pequeños o los independientes tienen pocas chances aunque sus propuestas sean muy interesantes. Y sus candidatos más preparados intelectualmente y estén menos contaminados por corrupción.

Ojalá que nos toquen buenas personas con vocación de servir a la patria. Ojalá que nuestra mentalidad y conducta como pueblo también cambien. Debemos de pensar y analizar todo cuidadosamente. No dejarnos manipular ni engañar por falsas promesas. Menos actuar con fanatismo. El paño rojo o azul no ayuda a engrandecer la patria. Tampoco las polcas ni las banderas de colores. Esto solo ha colaborado para la división y el odio. No son aportes para trabajar todos juntos por un Paraguay más justo, próspero, soberano y desarrollado. Es momento de abrazar la tricolor con su escudo de leones y verde olivo. Esos simbolismos si son importantes porque nos hablan de la raza guaraní y de nuestros abuelos que defendieron con sangre la patria avasallada.

Estos días santos nos llaman a usar la cabeza. Nuestro derecho y deber es ir a votar. Es un enorme compromiso ya que de eso depende el futuro. No es poca cosa realmente. Jesús, el más grande de los políticos, el más revolucionario, debe ser el gran maestro inspirador. Esa figura grandiosa y solitaria que no necesitó marketing ni dinero para persuadir ni convencer. Porque no solo daba mensajes sanadores sino demostraba con hechos y acciones. Sanó con las palabras, con las manos, con su presencia divina y su bendición. Ese espíritu del Nazareno, que a pesar de transcurrir 21 siglos, continúa guiando e iluminando a los creyentes.

Leyendo los pasajes de la Biblia, del Nuevo testamento, podemos encontrar las obras de Jesús levantando paralíticos, curando ciegos y enfermos. Y cuando Satanás lo tentó pidiendo que se postrara ante el para darle todo lo que ofrece este mundo. Jesús permaneció firme y no se doblegó. Este mensaje es muy aleccionador porque nos enseña a todos que debemos ser fuertes para no caer ante las tentaciones, las codicias y las debilidades.

Cuantos políticos y gobernantes han caído en la corrupción por una codicia desmedida. Se hicieron y se siguen haciendo ricos robando el dinero del pueblo. Nos dejan sin salud, sin educación, sin seguridad, sin sueños y sin esperanzas. Dejan el país en ruinas y ellos van a disfrutar de la plata mal habida. Por estas razones debemos pensar mucho y actuar en consecuencia. La Semana Santa es para recordar la vida y muerte de Jesús. Es difícil imitarlo completamente pero como cristianos podemos intentar pidiendo luz y entendimiento.

