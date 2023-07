Política y antisistema

Los medios de comunicación los pueden considerar peligrosos y violentos, pero no necesariamente tienen que serlo. Los antisistemas son los anti globalistas que se oponen a la agenda 2030. Son los anti vacunas que las consideran como armas para exterminar a la humanidad. Son los anti comunistas que ven enemigos por todas partes y a veces, hasta parecen ser extremistas. En el Paraguay, sería el partido Cruzada Nacional, encabezado por Paraguayo Cubas, la senadora Yolanda Paredes y mbururu entre otros.

Los antisistema se oponen a una democracia, a un capitalismo o al globalismo, según sea la situación. En nuestro país, el partido Cruzada Nacional se lanza contra la corrupción, el narco tráfico, el lavado de dinero, el tráfico de influencia, la fumigación en los sojales, la pobreza, la ignorancia y la falta de salud. Sus encendidos discursos son contra la inseguridad, la falta de trabajo, la desigualdad social, los campesinos sin tierra y la situación de los indígenas. Ojo, todas son realidades acuciantes y lacerantes que no podemos negar. Quizás por eso obtuvieron setecientos mil votos y lograron conquistar cinco lugares para senadores y cuatro para diputados.

No es poca cosa lo que consiguieron en las últimas elecciones generales del 30 de abril pasado. Es además, un gran compromiso con el país y con la gente que depositó su confianza en las urnas. Pese que Zeneida Delgado votó por Silvio Ovelar y traicionó a su partido. Pese que Rafael Esquivel está en problemas judiciales y no pudo jurar. Pese a todo, este grupo llamó la atención de los votantes y tuvieron resultados interesantes. Tienen mucho a favor para ir creciendo en el escenario político donde pueden ser protagonistas y ganar más adeptos si hacen bien su trabajo. La ciudadanía espera mucho de ellos. Sobre todo sus seguidores.

En realidad, los politólogos, sociólogos y analistas tienen mucho para estudiar sobre este tema. Porque esos setecientos mil electores se decidieron a apostar por una alternativa diferente. No votaron por colorados ni concertación. No votaron por encuentro nacional ni patria querida. No votaron por frente guasu ni otro partido. Evidentemente, la gente se cansó de los partidos tradicionales con sus viejos vicios tan conocidos y parecidos. Se cansó de los pequeños grupos que tampoco ofrecen cosas nuevas y diferentes. Frente Guasu y Patria querida, son dos grandes perdedores por su manera equivocada de hacer política. Tienen que hacer tremendos cambios si es que desean volver a la palestra.

Los setecientos mil no votaron por Cruzada Nacional por ser la mejor opción, votaron porque no tenían opción. El meta mensaje que enviaron es que están hartos de la corrupción y la crisis económica del país y de todas las problemáticas sociales. Van a aparecer todavía muchos anti sistemas que son contrarios a esta estructura obsoleta, ineficaz y corrupta que nos tiene cansados a la mayoría. Y todavía no empieza el gobierno nuevo, pero el descontento sigue y se acrecienta.

