La guarida de Jatar

El rosario de Jatar Eduardo Fernández ya suma varios escandalosos misterios que no conmueven al cartismo. Algún extraño enigma hace que los profamilia no consideren pecado violentar la ley con esclavitud laboral, pagar con dinero público actividades privadas, invasiones inmobiliarias, prepotencia y ostentación de bienes con desconocidos fondos financieros. Los escándalos que está coleccionando -hay videos, audios, fotografías y documentos- son no solo para expulsarlo de la bancada cartista sino del mismísimo Congreso.

Por resolución No. 825 del diputado presidente Raúl Luis Latorre Martínez, el Congreso paraguayo ha estado pagando desde el 25 de octubre del 2023 la suma de G. 3.300.000 mensuales a Hugo Rolón, un funcionario público que dice haber realizado tareas domésticas urbanas -y rurales- para Jatar Fernández. Igual a como antes lo hicieron José María Ibañez y Tomás Rivas con sus caseros, o Víctor Bogado con la niñera de oro, todos ellos procesados por la justicia.

El funcionario denunció que no solo limpiaba las cagadas de los perros, cuidaba familiares, barría o repasaba. También iba como encargado de una propiedad al interior. ¿Cuál? Una ubicada en la codiciada zona de Corateí, Ayolas, que fue denunciada como invadida en febrero de este año; videos y audios muestran cómo el diputado Jatar -con vehículo con chapa del Congreso- ingresó con prepotencia y personal con rostros cubiertos a tomar posesión de una propiedad a orillas del río Paraná en el sitio donde hace 24 años está la familia Mysko.

¿De dónde ha estado sacando la plata Jatar Fernández quien en agosto del año pasado ya alcanzó la facturación de G. 80.000.000, debió pagar como contribuyente de IRP pero fue invisible al DNIT hasta hace 72 horas? En seis meses se armó de dos casas a orillas del Paraná, una de ellas con imponentes ventanales que miran hacia una playa, con muelle, embarcación y ahora está terminando de amurallar el perímetro para el gran festejo de la “leyenda” como se llama a sí mismo, un cumpleaños al que invitó a medio Congreso. Cada vez que intento explicarme como terminó Jatar en Ayolas miro sus fotos en el Paraná, donde están su compañero de bancada, exintendente de Ayolas, exgobernador de Misiones y actual diputado y vicepresidente de la Cámara Carlos Arrechea y al actual intendente de Ayolas, además de otros diputados… y, ¡caramba, que coincidencia!

