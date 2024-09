Política y folclore

El 22 de agosto festejamos todos el día del folclore. Sonaron las canciones por las radios y danzaron los estudiantes con las alegres polcas. Se degustaron los ricos platos y se bebieron las hierbas medicinales comenzando ya el 1 de agosto, día del carrulín. Ruda, caña y limón para limpiar la sangre y esperar pasar bien el problemático agosto. Dice un conocido refrán en guaraní que este mes fatídico se lleva a las viejas y las vacas flacas. Aquí estamos todavía sobreviviendo a duras penas y esperando tiempos mejores, sobre todo a nivel país.

Me gusta que los gobernantes mantengan viva la cultura. Sobre todo la música y la gastronomía. El folclore abarca mucho más y es de autor anónimo o desconocido. Por ejemplo el motivo popular o la polca del partido colorado, nadie conoce a su creador. Tampoco quien invento el poncho o el tereré. Las infusiones con los yuyos es algo que nos pertenece y también tenemos que preservar para que otros no se apropien de ellos.

Nos quieren sacar la chipa, el tereré, la sopa, la guarania India y tantas cosas más. Hay que valorar porque son parte de nuestra identidad. El sello de la paraguayidad. Así pues el folclore es el conjunto de costumbres, canciones, arte, creencias, mitos y leyendas que habla de nuestro pueblo, expresando toda su forma de ser y sentir. Y su manera de ser y mostrarse ante el mundo.

Otro tema que no hay que olvidar son las hierbas medicinales que curan muchas enfermedades. Tiene que existir una Ley que proteja esos yuyos maravillosos para que no se extingan. Las Universidades deben estudiar sus poderes curativos y no se debe permitir que la gente arranque las plantas sin ningún cuidado y deje por ahí todo tirado.

La deforestación masiva ha terminado con muchas especies valiosas que se pueden utilizar contra Cáncer y Sida. Tal vez, con infinitos males. Ya nuestros ancestros los Guaraníes conocían sus propiedades. También se pueden exportar a otros países. La farmacología y la cosmética moderna usan muchos ingredientes naturales, extraídas de estas plantas. Realmente son muy apreciadas en la actualidad que se impone un estilo de vida natural y ecológica.

Lo ideal es crear una Institución que prepare a los médicos naturales o naturópas y ejerzan su trabajo con conocimientos y compromisos. Con la salud de las personas no se puede jugar o poner en riesgos. Nuestra flora es riquísima y variada. Merece que se La valore y que conservemos en las mejores condiciones para emplear en la medicina.

Quien de nosotros no recurre a una hojita o flor aromática, una raíz o un tallo para acompañar el mate o el tereré y sentirnos bien, sobre todo en la parte digestiva puesto que muchos no hacen una alimentación correcta.

Folclore es tradición y es canción. Son los relatos y los cuentos, La literatura y la comida. La ropa y las leyendas. Son creencias arraigadas. Son los chistes de cachique y la artesanía, es poner un pesebre o inventar un juguete. La tradición que se mantiene.

Tenemos que ser muy celosos de este patrimonio que es un tesoro. Los grandes tenemos que dejar a los jóvenes este mensaje: Que luchen por mantener en vigencia nuestro rico folclore.

