Política y juicio crítico

Sabemos muy bien que hay que motivar a los chicos desde temprano a leer cuentos y contar historias aleccionadoras como las fábulas. Hoy día en internet hay muchos relatos fantásticos como los cuentos sufís que enseñan mucho. Son de un contenido humano extraordinario. Debemos considerar que lo espiritual ayuda también a entender al ser humano y lo que sucede en el mundo con otra visión más profunda y humanista. Leer la Biblia es fundamental porque en las Sagradas Escrituras encontramos todas las respuestas que necesitamos. Y no hablamos de religión sino de una maravillosa relación con Dios que cura todas las heridas y disipa todas las dudas existenciales.

Las frases célebres son un punto aparte. Hay que coleccionar y anotar. En el teléfono tenemos la biblioteca completa y hay miles para elegir. Todas son citas relevantes que merecen ser analizadas profundamente. En temas que se refieren al éxito, al amor, a la humildad, al deseo de superación y a las relaciones sociales. Los refranes son pensamientos de personajes brillantes y talentosos que en un momento de inspiración lograron resumir en pocas y bellas palabras, toda la filosofía y la sabiduría que el ser humano puede relatar. Es una fuente muy grande como las poesías que nos tocan el alma y atraviesa como puñales el corazón. Madre Teresa de Calcuta, Einstein, Leonardo da Vinci, Aristóteles, Sócrates y Platón. Sigmund Freud, Jung, Lacán y cuántos psicólogos o escritores que nos dejaron tremendos pensamientos. Estos que abren la mente y enriquecen el espíritu para que seamos mejores personas.

La gente que maneja la educación tiene que incentivar el pensamiento poniendo muchas bibliotecas. Abrirse academias literarias para debatir y realizar concursos. Que en la televisión existan programas educativos y se premien a los mejores. Las cooperativas deben regalar libros a las escuelas y colegios. Honor al mérito a los que más leen y piensan. Con más intelectualidad vamos a tener una nueva mentalidad para luchar por un mundo mejor y más crítico. Que gratificante resulta que los políticos tengan ideas claras y precisas. Que agradable resulta que las autoridades se expresen con riqueza de vocabulario y análisis puntuales. Nos inspiran confianza y mucha esperanza.

Los jóvenes que no saben comunicarse tienen que estudiar y aprender. En un mundo tan competitivo ni delivery no pueden hacer si no cuentan con un lenguaje oral apropiado. Escribir correctamente es primordial. Pueden llegar a escribir ensayos, novelas e historias diversas. Tienen todo para triunfar en la vida. Y lo más importante, van a saber votar y elegir a sus autoridades, la capacidad se adquiere leyendo mucho. Y también les vas a cuestionar a los políticos si hacen mal las cosas. Para muchas cosas sirve el juicio crítico. Es para construir una mejor convivencia en la sociedad. Es para superarse uno mismo.

