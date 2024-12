El Gobierno es una manada de lobos voraces

Gracias al cartismo, cuyo Honor es una humorada y que de Colorado tiene apenas el membrete, el Legislativo se volvió un antro de vulgaridades bizarras.

Es difícil tomar en serio a sus egregios valores, muchos de los cuales desmienten rotundamente la sentencia cartesiana (de Descartes) de “Pienso, luego existo”. Con estrellas como Jatar, Yami Nal, Hernán Rivas, Dionisio, y otros héroes, se demuestra que hay quienes existen sin necesidad de pensar.

La hilaridad que despierta este movimiento que más parece la Corte de los Milagros, en la que todos ofician de bucaneros, se desbarranca cuando sus cofrades se ponen a “trabajar” en la perpetración de “leyes”, muchas de las cuales son dignas del Borracho de la Arbolada. Trabajan tanto, entonces, que ni tienen tiempo para ser honestos.

Ahora, en medio del sálvese quien pueda que es la microeconomía nacional, se han autoconcedido 6 millones de aumento en forma “legal”. Mediante la ley del presupuesto nos obligan a pagarles más para que nos sigan jodiendo la vida a nosotros que cada día rascamos menos. Como ellos hacen la ley, te ultrajan con la tramposa potestad de meterte la mano en el bolsillo sin que tengas el derecho de impedirlo. Un robo “lícito”.

Se cumple así lo de Millôr Fernandes: “él mismo roba”. Luego, el propio cartismo, que monopoliza el poder, la arrogancia y el bandidaje parlamentario, crea una gavilla bicameral para “investigar”. Hasta ahora no se sabe qué “investigan” los rollizos componentes de la CBI. Más que molestar a gente que trabaja, no han hecho nada. Y conste que tiene, tal comisión, otros 6 meses para seguir en lo que parece más un operativo de amedrentamiento a críticos del patrón que un genuino interés en acabar con lavado, contrabando y otros delitos conexos. Desde luego, no podrá acabar con el lavado y el contrabando, que son especialidades de la casa.

Algo llamativo: los cartistas se autoaumentaron la dieta no porque estén apremiados de dinero (varios hicieron de la política el negocio del siglo), sino para demostrar que el movimiento que maneja el patrón puede hacer lo que quiera y cuando quiera. Pura petulancia.

Por su parte, el domesticado presidente de la República anunció que aceptará el autoaumento, y se unirá a la discapacidad moral del cartismo en función parlamentaria, porque apoya sus proyectos. Este es un Congreso eficiente… para que estén mejor ellos.

Quienes hoy mandan (y el principal de todos) han perdido la noción de la ética y el respeto al ciudadano. No tenemos gobernantes, sino una manada de bravucones infectados de codicia, ignorancia, vanidad e inconciencia. Lobos voraces.

