También muchos pobladores del primer departamento se hacen el mismo cuestionamiento, una vez conocidos los ganadores para los cargos de intendentes y concejales municipales de los 14 distritos que forman parte del departamento de Concepción.

Estas y otras preguntas quedan abiertas cuando empiezan nuevos mandatos al frente de los diferentes cargos públicos. En este caso las administraciones municipales y los ediles de cada distrito.

Es que la ciudadanía aguarda cambios en las decisiones de los políticos, a pesar de que algunos fueron reelectos, se tienen expectativas que puedan mejorar en donde no tuvieron buenas decisiones y potenciar en las buenas obras.

Se tienen suficientes experiencias negativas que hablan de las carencias que se tienen en los municipios. Uno de ellos, y que forma parte del principal reclamo, son, en los centros urbanos, las calles, y en el sector rural, los caminos.

Otra preocupación se refiere a la administración de los recursos económicos, muchas veces se “inflan” los presupuestos de las diferentes obras. También un gran porcentaje del presupuesto municipal se destina a pagar salarios.

Los concejales municipales deben cumplir sus funciones, una de ellas, la de ser contralores del ejecutivo municipal.

No estar pendientes de si son o no aceptados los pedidos que realizan para poder, por ejemplo, aprobar o no las ejecuciones presupuestarias.

Los recientemente electos tienen una gran oportunidad de poder responder, con sus actos, la pregunta de la ciudadanía: ¿Servirán al pueblo o se servirán de él?

En cambio, la población debe estar atenta al actuar de sus autoridades y ser celosos custodios de los recursos municipales, que les pertenece a todos.

No deben temer denunciar hechos que vayan en contra de los intereses comunes y que solo beneficien a unos pocos.

Concepción se encuentra en un momento crucial de su historia en donde los entendidos la sitúan como un próximo polo industrial del Paraguay. No solo los ciudadanos deben estar a la altura de estos tiempos, sino también las autoridades.

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