Y que conste que en este, ni en ningún caso, justificamos las malas decisiones del nuevo presidente, como tampoco al procesado expresidente Santiago Peña, actualmente detenido por el mayor escándalo financiero en nuestro país en las últimas décadas.

Lo decimos simplemente porque Pedro Hércules Alliana no tiene los años “de luz” que tiene un presidente recién elegido. Por lo general la población vive un periodo de “luna de miel” con los presidentes que dura aproximadamente dos años, tiempo en el que se observa expectante el desenvolvimiento de las nuevas autoridades y sus colaboradores. Los demás poderes suelen demostrar cierta benevolencia, la oposición hace críticas moderadas y se aguarda que puedan organizar su presupuesto y que comiencen a trabajar. Ese periodo suele culminar en el año electoral de las municipales y es ahí que se producen las reagrupaciones políticas y así la reconfiguración para el siguiente periodo va tomando forma.

Nada de ese periodo caracterizado por la paciencia podrá beneficiar a Alliana, el exvicepresidente fue salvado por su partido de ser condenado junto a Peña en un segundo juicio político que no prosperó. El entonces segundo del Ejecutivo era uña y mugre con el presidente hasta el día antes del proceso de resolución de Ueno Bank. Llegó a jugarse por Peña en un intento de movimiento interno colorado alimentado por “Hambre Cero”, movimiento que buscaba desplazar a Horacio Cartes de toda influencia gubernamental. Precisamente, esa cercanía al investigado Peña no le debería permitir ningún tipo de actuación errante, la ciudadanía no tiene tiempo para juegos ni posturas indecisas, necesita acción y respuestas a cada uno de los reclamos.

¿Será que el presidente tiene conciencia de eso? A veces demuestra fehacientemente que no lo tiene claro. Debe ser porque sigue rodeado de las mismas aves rapaces, u otras que son del mismo plumaje. No creo que todos los paraguayos crean que Peña actuaba solo como un gran cerebro del mal y que haya llegado hasta ese punto sin ayuda, los que lo apoyaban y hoy siguen detentando el poder lo saben con total claridad.

Lo que también está bien definido es que no hay tiempo para experimentos, como lo fue el fugaz paso de un propagandista en el Viceministerio del Transporte. Al mínimo paso en falso y quedará demostrado que la paciencia no está en sus mínimos niveles. Todos sabemos que por lo general el pueblo paraguayo muestra respeto y mansedumbre, hasta que se colma el vaso.

La gente viene de un año complicado, en el que el propio gobierno se vio involucrado en el robo de sus ahorros, y cada día que pasa se nota que el ambiente fiestero que suele manifestarse en estas épocas, está guardado. El circulante no es el mismo desde que muchos se desayunaron con el dato de que la magnífica economía paraguaya estaba bicicleteando en un grupo de empresas los fondos de las previsionales y de millones de ahorristas, dinero que no sabemos si será recuperado o nos llevará a otra crisis más adelante.

Mientras tanto, nadie se come el amague de que todo sigue normalmente, que nos levantamos, nos sacudimos el polvo y seguimos. El espíritu de los “comunes” no está contento con haber sido estafado, basta con hablar con la gente en la calle, con los comerciantes, con los conductores y cada uno de los trabajadores que sufrió en estos días la angustia del robo y la decepción total por la actuación de sus autoridades.

No sabemos si el presidente Alliana y sus asesores saben leer este momento que les toca vivir con la lapicera en mano. Tampoco sabemos si estarán a la altura, el tiempo nos dirá. De lo que sí estamos seguros es que no queda tiempo que perder.

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