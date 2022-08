Comentario- Lista significativamente Temida. Por: Marta Escurra

La publicación de una nueva lista de significativamente corruptos no es un antojo del Tío Sam que se “enojó” porque sopló el viento norte. La lista de los significativamente corruptos no se dirime en una comisión vecinal para tomar “venganza” contra alguien en particular. Es el resultado de una investigación documentada de hechos de corrupción cometidos por personas vinculadas a un Gobierno utilizando su prerrogativa de autoridad de turno para -entre otras cosas- beneficiarse mediante actos ilícitos e impunes.