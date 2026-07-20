20 de julio de 2026 a la - 14:45
AUDIO: La tibieza del Estado. Por: Sara Moreno
Hay presidentes que se definen por lo que hacen, y hay presidentes que se definen por lo que evitan decir. Santiago Peña pertenece cada vez con mayor claridad a la segunda categoría: viaja, sonríe, estrecha manos, posa en cumbres, pero a la hora de fijar una posición firme en los temas que realmente importan opta sistemáticamente por el silencio prudente y la frase que no compromete a nada.
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