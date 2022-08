Comunicador denuncia a titular de JM por agresión física durante sesión, en Gral. Artigas

De acuerdo a lo manifestado por Prado, director del canal de noticias por video cable, “CN Artigas Noticias”, como es habitual estaba cubriendo la sesión ordinaria de la Junta, en el que se trataba un tema “candente” referido a un proyecto municipal para la compra de un bus de transporte escolar.

En un momento, la Junta declara cuarto intermedio, y parte de los concejales, de la bancada de la Alianza, abandonan la sala se sesiones, y queda la bancada colorada, entre ellos el presidente, Jorge Ferreira. Yo apago mi cámara y bajo al piso, y me quedo sentado a la espera de que reinicie la sesión. En un momento dado dos concejales toman una cámara de un colega y me hacen un bulling. El concejal Elvio Amarilla, junto con el presidente de la Junta, hacen una parodia de entrevista, en la que el concejal le pregunta al presidente qué opina de sesión de la Junta, y éste le responde que “acá está todo mal y Pradito se volvió tï ro’ysä (delator)”, refiriéndose a mi persona dijo el comunicador.

Le reclamé esa situación al presidente, porque yo no tengo confianza con ellos y nunca les falté el respeto. Se inició una discusión, y el presidente me aplicó un golpe en la cara, y me sacó a empujones de la sala de sesiones, señaló Prado.

Esta es una situación que no se puede tolerar, no solamente me impidió cumplir mi trabajo, garantizado en la Constitución de la República, sino que me expulsó de un recinto público ejerciendo violencia física y verbal en contra de mi persona, sostuvo.

Prado se desempeña como encargado de prensa de la Municipalidad de Gral. Artigas, cuyo titular es el intendente Luis Alberto Arriola (Alianza). Independientemente a esta actividad, la función de comunicador social es fuera de esta función, es una actividad particular independiente al de empleado municipal, dijo el trabajador de prensa, quien advirtió que este hecho le fue cuestionado por los concejales colorados.

Presidente niega agresión

El presidente de la Junta Municipal, Jorge Ferreira Galeano (ANR-Fuerza Republicana), negó la existencia de agresión física, aunque sí reconoció un intercambio verbal en una discusión, motivada en el hecho de que supuestamente el comunicador estuvo grabando a escondidas la conversación que mantenían los miembros de su bancada.

Estábamos en un cuarto intermedio, pero este señor dejó su cámara prendida, grabando a escondidas lo que estábamos hablando. Un colega concejal, Dardo Troche (ANR) le reclama este hecho al comunicador, y ahí se genera una discusión, pero en ningún momento le agredí físicamente ni le expulsé de la sesión, sostuvo Ferreira.

El titular de la Junta admitió que existe una situación de tensión con el Ejecutivo municipal en torno a un proyecto de compra de un bus escolar. Nosotros estamos en desacuerdo con el llamado a licitación, a la que se presentaron solamente dos oferentes, y exigimos que se haga un nuevo llamado.

Cuestionó el hecho de que el comunicador es un funcionario dependiente del Ejecutivo municipal, y su actuación responde a esos intereses.