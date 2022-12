Uniformado fue detenido por maltrato y amenaza de muerte a su exesposa en Choré

Según la denuncia presentada por la víctima, una docente oriunda de esta localidad, el suceso ocurrió el pasado domingo en horas de la tarde cuando el hombre fue a atropellar con arma de fuego (pistola) a su expareja en su domicilio.

El acusado es el Suboficial Principal, Arnaldo Mazari Figueredo, de 47 años, quien presta servicio en la comisaría 3ª de Choré.

En principio, Mazari está imputado por violencia familiar y privación de libertad ocurrido en Choré y con pedido de prisión preventiva. Además, el caso ya fue comunicado a la Comandancia de la Policía Nacional, según consta en el informe del Ministerio Público.

Antecedentes

De acuerdo a la declaración brindada por la educadora, como de costumbre, los fines de semana, los hijos menores de ambos fueron a visitar a su papá, el policía, a la casa de uno de los hermanos del hombre, donde vive actualmente luego de la separación de la pareja, atendiendo que el agente tiene prohibición de acercarse a la vivienda de la misma.

Sin embargo, mencionó que el domingo, aproximadamente a las 13:00, su exmarido llegó a la casa en compañía de uno de los niños suplicando que quería hablar con ella, pero como la mujer no aceptó la propuesta de diálogo, se retiró del lugar sin reclamar nada.

“Arreglo o los dos al cementerio”

Acto seguido, la víctima comentó que poco después de haberse retirado de su vivienda, el uniformado retornó hasta el lugar con una pistola calibre 9mm y le dijo: “Vengo a hablar bien contigo sobre nuestra situación, y solo hay dos opciones, la primera es que me aceptes de nuevo que regrese contigo, o el segundo, que los dos vayamos al cementerio”, manifestó muy asustada la docente.

“Yo realmente estoy con mucho miedo y no se que va pasar de mí y de nuestros hijos, porque ellos no tienen la culpa de nada y no merecen vivir con esta situación, por eso pido a las autoridades que nos den seguridad en todos los aspectos, porque no sabemos qué nos espera si esta persona sale en libertad y vuelve a instalarse cerca de nosotros”, enfatizó.

Por otro lado, dijo que el policía la retuvo durante aproximadamente cinco horas, privada de su libertad, apuntándole con su arma reglamentaria en una pieza estando ella con su hijo de tres años en brazos.

Arma incautada

El informe de la comisaría interviniente señala que los uniformados que intervinieron en el caso lograron incautar una pistola de la marca Glock, calibre 9mm, de procedencia austriaca, lustre negro, con serie Nº UPK 387, con un cargador y ocho cartuchos del mismo calibre, propiedad de la Policía Nacional.