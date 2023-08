Falleció un militar retirado en accidente de tránsito en Pilar

El fatal accidente ocurrió a las 13:30 en intersección de la ruta PY04 y la nueva ruta PY19, lugar conocido como circunvalación, cruce Pilar – Isla Umbú. En el accidente estuvo involucrado la camioneta marca Toyota, modelo Hilux DC 4X4 TD, modelo 2009, color gris, con matrícula N° BCX-162 guiado por la víctima fatal, Luis Alberto Arce Gómez, de 63 años de edad, domiciliado en el departamento Central.

El mismo iba acompañado de Néstor Rafael Benítez Vera, de 34 años de edad, domiciliado en el barrio Villa Paso, de Pilar y Delio Silvano Jara Acosta, de 45 años de edad, domiciliado en la localidad de Laureles, ambos sufrieron lesiones de consideraciones y fueron trasladados a bordo de la ambulancia hasta el Hospital regional de Pilar, en donde quedaron internados.

El otro vehículo involucrado en el accidente es un camión de la marca Scania, modelo 113 M/991, tipo tracto Camión, matrícula N° AGZ-617, color plateado, con semi remolque marca Metallurgica RGSA modelo granelero de 3 ejes 917, color negro, matrícula N° AAG L003, guiado por Jorge Daniel Molinas, de 47 años de edad, domiciliado en el barrio General Díaz de Pilar, con todos sus documentos habilitantes, el mismo no sufrió lesiones.

Versión del camionero sobre el accidente fatal en Pilar

Según el conductor del camión Scania, Jorge Daniel Molinas, vio que la camioneta Toyota iba a gran velocidad y que él ya no tuvo tiempo de frenar. “Yo vi que venía a muy alta velocidad, ya no tuve tiempo de frenar casi pase todo, pero entró bajo la carreta, casi me volco”, señaló el conductor.

En otro momento dijo que es urgente que en la zona se instale los carteles de señalización, ya que no existe y que por la noche es una zona muy oscura. “Es un lugar muy feo no hay señalización, a parte está sucio, no se ve nada“, relató.

Por su parte el fiscal interviniente Federico Solano López, señaló que están realizando todos los procedimientos a fin de determinar las causas del accidente. Dijo que ambos conductores serán sometidos a la prueba de alcotest mediante un diligencia judicial.

Se hicieron presentes los dos cuerpos de Bombero Voluntarios del Paraguay tanto azules como amarillos y en forma conjunta realizaron el trabajo de rescate del cuerpo de la víctima fatal, que quedó atrapado en la cabina de la camioneta entre los hierros retorcidos. Los voluntarios utilizaron una pinza hidráulica para rescatar a la víctima.

Agentes de la comisaría primera del barrio Loma Clavel y con ayuda de otras comisarías cercanas realizaron la intervención que duró casi más de dos horas. También fue convocado al lugar del accidente, el perito en criminalística de la Policía Nacional, para el trabajo de relevamiento de datos.

El médico forense de la fiscalía doctor Anibal Espinola, diagnosticó que la causa de la muerte fue por politraumatismo severo y rotura de cráneo.