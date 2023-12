Condenan a 7 años de cárcel a implicado en la liberación de Samura y asesinato del comisario Ferrari

Un Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado y Narcotráfico, condenó a cinco personas en un proceso por haber transgredido la Ley de Armas 4036/10, referente a la portación y tenencia de estas. Uno de los condenados, está implicado además en la liberación de Jorge Teófilo Samudio, alias “Samura” y el asesinato del comisario Félix Ferrari en septiembre de 2019.

El colegiado estuvo integrado por los jueces Gloria Hermosa, Víctor Alfieri y Alba González. Los encausados fueron condenados por a 7 años de pena privativa de libertad y se ordenó el comiso de las evidencias, informaron desde la Fiscalía

El Ministerio Público, informó que entre los acusados en carácter de coautores, aparece Héctor Ramón Lazarte Argüello (34), quien también se encuentra involucrado en la banda que liberó al narcotraficante Jorge Teófilo Samudio, alias “Samura”, y el asesinato del comisario Ferrari.

Los demás condenados fueron Ceferino Encina Esquivel (45), Lucio Irala Martínez (37), Jacinto Aquino (51), Francisco Diosnel Candia Esquivel (30).

El tribunal señaló que quedaron probados los hechos punibles de detentación, producción de riesgos comunes, tráfico ilícito, y hechos punibles conexos, de la Ley 4036/10 de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes, Municiones, Explosivos, Accesorios y Afines.

Antecedentes de la causa

El viernes 17 de abril del 2020, aproximadamente a las 16:30 horas, agentes policiales de Investigación de Delitos de la Regional de Concepción, detuvieron en la colonia Sapucai, una camioneta Toyota Hilux, doble cabina en la cual circulaban los acusados en cuyo poder se encontraron: tres fusiles, dos pistolas, 74 cartuchos sin percutir de calibre 5.56x45 mm, 100 cartuchos sin percutir de calibre 7.62x39 m, 43 cartuchos sin percutir de calibre 9x19mm.

Algunos de los tripulantes contaban con orden detención por posesión y tráfico de drogas y de exposición al peligro en el transito terrestre. Sin embargo, en contra de Héctor Ramón Lazarte pesaba una orden de detención emanada en septiembre de 2019, referente al homicidio del comisario Félix Ferrari.

En ese entonces, el fiscal Celso Morales comunicó de la detención a la Unidad Especializada de Crimen Organizado ante las sospechas de que todos pudieran estar implicados en aquel suceso.

Se realizaron los registros y análisis en el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS) y se estableció que las armas incautadas, si bien no fueron las utilizadas en el crimen del comisario Ferrari, sí fueron utilizadas para otra serie de asesinatos ocurridos en el año 2018 en la ciudad de Pedro Juan Caballero. No obstante, según registros de Dimabel no se cuenta con registros algunos de las armas, pero el fusil 5.56 incautado estaba registrado a nombre del prófugo “Samura”.