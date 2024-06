Cambyretá: vacían sede de Asociación de Funcionarios de la Gobernación de Itapúa

Agentes de la comisaría 115ª del barrio Arroyo Porá del distrito de Cambyretá, recepcionaron ayer una denuncia por supuesto hecho de hurto realizada por la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Gobernación de Itapúa, Mónica Graciela Silke Balbuena (56).

Según lo expuesto por la víctima, constataron la faltante de varias pertenencias en el local que tiene la asociación en el barrio y fueron alertados por un sereno de un terreno cercano que visualizó personas extrañas en el lugar.

Entre lo hurtado figuran 265 sillas de plástico de color blanco, 6 ventiladores industriales de pared, 2 colchones de una plaza, un ventiluz, 4 inodoros, 2 piletas de cocina, 6 canaletas de chapa, 1 cámara de circuito cerrado, focos, fluorescentes, cables del tendido eléctrico y una parrilla de metal con ocho espadines.

La denunciante explicó a los intervinientes que el lugar no cuenta con guardia de seguridad y no verifican el sitio desde hace un mes aproximadamente, por lo que preliminarmente, no pueden definir la fecha en que los objetos fueron sustraídos del sitio.