“Vaquita” entre narcos para matar a Pecci: ¿qué dice la Fiscalía paraguaya?

El fiscal Marcelo Pecci fue asesinado en Colombia tras una alianza entre narcotraficantes de Paraguay y Brasil, de acuerdo con datos recogidos en una pesquisa transnacional, según la revista colombiana “Semana”. Se hizo una “narcovaquita” de US$ 2 millones y se menciona a Jarvis Chimenes Pavão, Miguel Ángel Insfrán Galeano -alias Tío Rico- y Jaime Andrés Franco Mendoza.

“Nosotros no tenemos ninguna información objetiva que nos conduzca a afirmar de manera cierta, con calidad probatoria, que estas personas están vinculadas al caso. No obstante, no dejan de ser focos investigativos de Paraguay y Colombia”, mencionó esta mañana el fiscal de Asuntos Internacionales del Paraguay, Manuel Doldán.

Incluso, reveló que el fiscal interviniente en Colombia, Mario Burgos, dijo que desconocen de dónde proviene la información brindada por el medio colombiano.

“Ese relato preciso que publican los medios no sale de una investigación judicial ni de Colombia ni de Paraguay”, insistió.

Asesinato de Pecci: equipo conjunto con Colombia

Doldán también se refirió a la conformación del Equipo Conjunto de Investigación (ECI) entre Colombia y Paraguay para investigar sobre el autor moral del homicidio. Afirmó que los equipos técnicos empezarán a interactuar para la constitución de dicha instancia, tras la aprobación que recibieron desde la Fiscalía colombiana el 7 de junio pasado.

Comentó que prevé reunirse de manera informal con su par colombiana en Encarnación, en el marco de un encuentro entre agentes fiscales, que arranca este martes. “Creo que máximo en una semana estamos en condiciones de firmar el equipo conjunto”, dijo.

El fiscal confirmó que, en el marco del ECI, la Fiscalía paraguaya podrá acceder al celular de Pecci y a todos los elementos que formen parte de la investigación.

También mencionó que está abierta la posibilidad de que se sume Estados Unidos al ECI a través de una invitación, pero recién habrá información sobre ello una vez que se conforme el equipo conjunto.