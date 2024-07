Incautación de cocaína en España: Esto dice el ministro de la Senad

El trabajo coordinado de inteligencia entre Paraguay y España fue lo que concretó la incautación del cargamento de cocaína en Barcelona, según afirmó el ministro de la Senad, Jalil Rachid.

“Van a seguir intentando, eso es algo que siempre lo hablamos, al constituirnos nosotros como país de tránsito, bien sabes que van a intentar por todos los medios con azúcar, con arroz, por el aeropuerto, esa es una reacción directa de los controles que nosotros por lo menos como Senad estamos ejerciendo”, dijo en entrevista con el programa Mesa con Enrique Vargas Peña.

Aseguró que hubo un intercambio importantísimo de información y trabajo de inteligencia compartida entre Paraguay y España, dándose una incautación importante, si bien no fue en Paraguay, si en España, hay droga que fue sacada de circulación.

“Hay a veces intercambio de información. Las modalidades o metodologías de tráfico de drogas, de tráfico internacional de drogas, varía mucho, pero también nuestras investigaciones que llevamos adelante acá son múltiples”, indicó.



Incautación récord en Puerto Caacupemí

Rachid dijo que el más claro ejemplo del trabajo de inteligencia se evidencia con la última incautación récord que tuvieron con trabajo de la Senad y la DNIT.

“Nosotros quizás como Senad, a través del trabajo de inteligencia y cierta información y que seguimos trabajando en ese caso, tuvimos la ventaja de haber incautado esa droga acá, muy contentos por eso, pero siempre dije que hay muchas cosas por hacer todavía”, detalló.

Destacó entre las políticas antidrogas para evitar el ingreso de cocaína en el territorio paraguayo, que el gobierno ahora están adquiriendo aviones súper tucanos, además de radares, cuya adquisición está en trámite, y por último, faltaría la norma, que cree sería la siguiente etapa o debate.

“La gente dice que hay impedimento constitucional, pero la defensa de la soberanía también es de rango constitucional”, dijo sobre las discusiones en torno a la Ley de derribo de aviones, con la que se mostró a favor de que la Fuerza Aérea derribe aviones que ingresen de manera irregular al espacio aéreo paraguayo.

Peña y la incautación de cocaína en España

El 16 de julio pasado, tras el récord de incautación de cuatro toneladas de cocaína mimetizada entre azúcar en el Puerto Caacupemí, el presidente Santiago Peña había hecho alarde y asegurado que Paraguay ya no funciona como plataforma de envío de cocaína debido a que los cargamentos con destino -principalmente- a Europa ya son confiscados en nuestro país, cortando la cadena del tráfico internacional.



“Hoy la droga ya no sale del Paraguay, es confiscada ya en nuestro territorio. Ahora, el gran desafío es evitar que la droga ingrese a Paraguay, que claramente no es productor de cocaína y se utiliza como tránsito”, aseveró en la ocasión.

Incluso, había destacado que la más grande incautación de cocaína advertirá al crimen organizado de que no podrá vulnerar los controles paraguayos para el tráfico de cocaína.



Este viernes, la Guardia Civil española informó sobre la incautación de poco más de cuatro toneladas de cocaína mimetizada entre arroz en un puerto de Barcelona, cuya procedencia era paraguaya.