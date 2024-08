Fiscal salió ileso de milagro tras fuerte impacto contra colectivo en Misiones

Un fiscal del Ministerio Público que presta servicios en una Unidad Penal de Pozo Colorado (Chaco) chocó con su vehículo contra un bus cerca de las 2:00 de este lunes en Santa Rosa, Misiones. El ómnibus tenía desperfectos mecánicos e iba frenando constantemente; además, según el fiscal, no tenía luces encendidas, por lo que no lo vio. El impacto destrozó el lado derecho del vehículo del agente, pero no hubo ningún herido.