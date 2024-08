Amenazan con bomba casera y nota de advertencia a guardiacárcel del Cereso en Itapúa.

Un agente penitenciario del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Itapúa denunció que en la mañana del viernes 9 de agosto en su vivienda, ubicada en el barrio Arroyo Porá del distrito de Cambyretá, encontró una nota con una caja que contenía una bomba casera.

El escrito decía “Dejá de oprimir a presos esto es solo un aviso… la proxima ya no lo vas a contar f: bravo do mal (sic)”. Además, según relató la víctima, el pasado sábado 3 de agosto halló en el predio de su vivienda un material explosivo el cual se activó sin ocasionar grandes daños, junto a una hoja con un texto que decía: “Deja de oprimir, esto es solo una muestra, la próxima ya no vas a contar f: bravo do mal”.

Según el reporte de especialistas explosivistas que intervinieron en el hecho el artefacto sería tipo dinamita en gel con mecha de seguridad.

El jefe de Prevención y Seguridad, comisario principal Eladio Martínez, declaró a la prensa que investigan los presuntos nexos entre las amenazas que por la firma. No descartan que provenga de la facción criminal Primer Comando da Capital (PCC).

Además explicó que, según los intervinientes, la bomba no se encontraba preparada para explosionar en el sitio donde fue hallada.