Policía respondió a disparos desde la casa de “Lalo” Gomes, afirma ministro del Interior

Tras la muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gomes durante un operativo realizado esta madrugada, el diputado Enrique Riera defendió el actuar policial.

Sobre los cuestionamientos por haber ingresado a la vivienda de un parlamentario, que cuenta con inmunidad, el ministro del Interior respondió que ellos dieron cumplimiento a una orden judicial.

“La orden fue dictada por el juez Osmar Legal e implementada por los agentes fiscales Omar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres. Al producirse el allanamiento, hubo resistencia en la casa del diputado Lalo Gomes, de disparos. La Policía respondió a esos disparos y, lamentablemente, falleció el diputado”, respondió en ABC Cardinal.

Ante las consultas acerca del nivel de fuerza de la Policía Nacional, recalcó que las fuerzas del orden se defendieron de los balazos.

“Hay que preguntar al juez Osmar Legal por qué decidió el allanamiento a esa hora y de esa manera, porque la Policía es auxiliar de la Justicia”, agregó.

En cuanto a las afirmaciones del abogado Óscar Tuma, quien aseguró que los familiares dijeron que el diputado fue supuestamente ejecutado en su cama, señaló que el defensor es amigo y compañero político de Lalo y no quiso juzgarlo.

“Es normal lo que diga un amigo suyo, hay que respetar aún no concordando”, agregó. Señaló que con las investigaciones se sabrá quiénes más estaban en la casa y los elementos incautados.

Hubo resistencia, insistió Riera

Agregó que la orden judicial especifica que debían participar agentes de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales de la Policía Nacional

“En el mandamiento dice: ‘Pudiendo ingresar al lugar con uso de la fuerza, con apertura de candados’”, añadió.

Riera confirmó que sabían del operativo pero no del objetivo, puesto que en las causas sobre lavado de dinero relacionado al narcotráfico generalmente la información se mantiene “en sigilo” y una vez que se ejecutan las órdenes judiciales se comunica a todos los involucrados.

“Si vienen a las 3:00 a mi casa, yo no voy a responder a tiros, me voy a sentar mientras revisan mi casa”, planteó en otro momento de la entrevista. Además, defendió el actuar policial.

“Si hay resistencia a tiros adentro, vos no sabés quién es, vos devolvés los disparos para proteger tu humanidad (...) El resultado es lamentable”, resaltó.

Cuerpo de Lalo Gomes será trasladado a Asunción

Señaló que la orden no pide la detención, sino el allanamiento en busca de evidencias. Agregó que si no se hubieran registrado balazos desde la vivienda, el allanamiento no hubiese tenido este resultado fatal.

“El único que aparentemente se defendió es él y se va hacer la prueba de nitrito y la autopsia”, destacó.

En ese sentido, contó que el cuerpo del diputado Gomes será trasladado a la Morgue Judicial de Asunción, donde el forense va a determinar la cantidad de heridas, trayectoria de las balas y todos los detalles.