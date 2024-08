Familia de Lalo Gomes presentó denuncia por homicidio doloso contra personas innominadas

La familia Gomes presentó una denuncia por homicidio doloso contra personas innominadas ante la Fiscalía en Pedro Juan Caballero por la muerte del diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, durante un allanamiento fiscal-policial en su vivienda de dicha localidad, según informó el abogado Óscar Tuma.

“Lo que hicimos ahora es presentar una denuncia por homicidio doloso contra personas innominadas en PJC para que se abra una línea investigativa en ese sentido”, mencionó el representante legal de la familia.

Afirmó que “en teoría” deberían estar identificadas los agentes intervinientes en el acta de procedimiento. La Policía ya abrió una investigación interna contra 22 efectivos que están vinculados al caso.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, este mediodía, conformó un equipo del Ministerio Público para investigar la muerte del diputado colorado cartista. Trabajarán en el caso tres agentes especializados en narcotráfico y crimen organizado, bajo coordinación de la fiscala adjunta Matilde Moreno.

Irregularidades de Policía y Fiscalía

Tuma, asimismo, señaló que hubo irregularidades en el actuar policial durante el allanamiento, pues insistió que Lalo Gomes estaba indefenso y no presentaba una posición que podría generar un peligro, conforme -dijo- a la autopsia forense.

A su vez, refirió que el acta de imputación realizada por los fiscales presenta irregularidades. “El acta adolece de defectos y, sobre todo, no encontramos los fundamentos para que se haga el allanamiento a las 03:00. Estoy seguro de que si ese allanamiento no se hubiese hecho a esa hora, no hubiésemos hablado de esto”, expresó.

“Hay una cadena de factores que desembocaron en el desenlace final, desde la orden de allanamiento, el agente que decidió hacer el allanamiento a las 03:00″, agregó.

No hay imágenes del operativo

El abogado también cuestionó que no haya una grabación policial del procedimiento. “No creo y nadie me va a convencer de que no se filmó el operativo porque es la práctica que vienen realizando”, dijo.

Además, reveló que la vivienda del diputado fallecido solamente cuenta con cámaras de circuito cerrado en su exterior.

Ministerio de Justicia dispondrá sitio de reclusión

Por otra parte, Tuma informó que el Ministerio de Justicia (MJ) será el que defina dónde su cliente, Alexandre Rodrigues Gomes -hijo del diputado- será recluido.

Rodrigues Gomes está imputado junto a su padre fallecido y otras cuatro personas por supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El juez penal de garantías especializado en Crimen Organizado Osmar Legal decretó su prisión preventiva.

El representante legal señaló que solicitaron que su cliente cumpla la prisión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía, donde actualmente está recluido, por “cuestiones de seguridad”.

Con relación a la posición del presidente Santiago Peña sobre el caso, no quiso opinar para no “contaminar” la cuestión política con su tarea técnica legal.