Las arrolladoras conexiones de “Lalo” Gomes e hijo con redes narco

Una compleja estructura criminal que servía de apoyo a otras redes narcos habría logrado montar el fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes Batista con su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, revela en forma contundente el acta de imputación de la Fiscalía presentado ayer por los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres. El difunto legislador colorado como su hijo están procesados por presunto lavado de activos provenientes del tráfico internacional de drogas peligrosas y asociación criminal.

Según el documento de 54 páginas, Gomes y Alexandre Rodrigues aparecen con fuertes vínculos con la organización criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão, condenado en Brasil por narcotráfico. La supuesta red constituida por el clan Gomes habría brindado auxilio económico a la estructura de Pavão con la adquisición de la estancia “Negla Poty”, ubicada en el departamento del Amambay, presumiblemente como parte de una práctica común que realizarían a favor de grupos criminales que operan en la frontera, describe la imputación.

El acta igualmente dice que el difunto legislador y su hijo constituyeron una red de empresas en Paraguay, entre ellas Paraguay Autopartes SA y Salto Diamante SA que habrían sido usadas para el supuesto lavado de dinero proveniente de negocios ilícitos.

Añade que dentro de la operativa existe una participación activa de la entidad financiera Finexpar SAECA, actual Banco Zeta -cuyos directivos Luis María Zubizarreta Zaputovich y Jonh Gerald Mathias Gaona fueron también imputados- junto con empresas asociadas a otro imputado con anterioridad, Carlos Oleñik Memmel, como Compañía Especializada de Productos Agrícolas SAECA (Cepagro), Pasfin SAECA, Annuaki y Agroganadera Las Quebradas.

Estas entidades y sus respectivas actividades aparentarían ser negocios legítimos, sin embargo, su propósito real sería facilitar el ingreso de fondos ilícitos a sistema financiero nacional mediante la simulación de transacciones comerciales válidas, menciona la documentación.

Por otro lado, Gomes Batista y Alexandre Rodrigues Gomes, tendrían una red de testaferros en la que se destaca la participación del también ayer imputado Óscar Cabreira Pinazo, quien habría realizado actos destinados a disimular el origen ilícito de un inmueble específico, asociado a la organización delictiva. Este aparece en el esquema como el supuesto comprador de la Estancia Pindurá, cuyo dueño real es también el Clan Pavão.

El diputado y su hijo, asimismo, actuando en forma personal o en representación de las firmas Paraguay Autopartes y Accesorios SA y Salto Diamante SA, habrían realizado desde julio de 2017 hasta mayo de 2024, diversas operaciones de descuento de cheques diferidos y simulación de compraventa de inmuebles, con el propósito de introducir el dinero ilícito al sistema financiero nacional.

En las operaciones y transacciones de descuento de cheques -de acuerdo al acta de imputación- saltan otras personas físicas y jurídicas con vínculos comerciales con estructuras relacionadas al narcotráfico. Entre estos se destacan Luan Pavao Nascimento (hijo de Jarvis Pavão), Carlos Oleñik Memmel, mediante sus empresas Cepagro SAECA, Pasfin SAECA, Annuaki, así como otros sujetos como Antonio Joaquim Da Motta y Diego Isaac Benítez Cañete, ambos con procesos por supuesto narcotráfico.

Además, se destacan empresas presuntamente vinculadas a otro condenado a 50 años de cárcel por tráfico internacional de drogas: Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”, tales como Lusipar Agropecuaria Industrial y Comercial del Paraguay y Country PJC Business, entre otras.

Estas entidades y personas formarían parte de una red compleja dedicada al blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas, especialmente del narcotráfico, mediante la inserción de fondos de procedencia ilegal en sistema financiero bajo la apariencia de legitimidad.

Nexo entre los clanes Pavão y Gomes

El nexo entre ambas estructuras, es decir las de Jarvis y el clan Gomes, se habría dado a partir de la intervención del procesado Carlos Andrés Oleñik Memmel (actualmente con medidas alternativas). Así lo describe en forma contundente el acta de imputación.

Para el Ministerio Público, Oleñik Memmel sería uno de los principales operadores financieros de un esquema de lavado de activos creado y establecido en nuestro país, el cual también estaría al servicio de diferentes organizaciones criminales que buscarían limpiar el dinero obtenido a través de diferentes actividades ilícitas. Las empresas de Oñelik Memmel recibieron entre 2017 y 2020 del diputado y su hijo transferencias por más de G. 8.134 millones, según la documentación.

Ventas de estancias con tufo a simulación

El Ministerio Público, en su acta de imputación, detalla las operaciones que se realizaron con relación a las estancias Negla Poty y Pindorá, ambas del clan Pavão. Según la documentación, ambos establecimientos, ubicados en el departamento del Amambay, estaban siendo administrados por la estructura liderada por el fallecido Eulalio Gomes, luego de una aparente compra realizada, una a través de su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, y la otra por intermedio del testaferro Óscar Daniel Cabreira Pinazo, ambos procesados.

No obstante, para la Fiscalía ambas operaciones habrían sido solo una simulación y en realidad las estancias solo estaban bajo la figura de arrendamiento, atendiendo algunas comunicaciones telemáticas entre los otros procesados Luan Pavão (hijo de Jarvis) y Adrián Rolando Brizuela.

Negla Poty, según las conversaciones extraídas, se cerró en US$ 600.000, mientras que Pindurá en US$ 2 millones. Sin embargo, no se estaban cumpliendo con los pagos, por lo que supuestamente hubo un requerimiento al procesado Carlos Oleñik, quien cerró los tratos.

En ese punto, siguiendo el relato fiscal, para dar legalidad a la supuesta venta, específicamente a la estancia Negla Poty, aparece Finexpar Saeca, actual Banco Zeta, cuyos directivos Luis M. Zubizarreta y Jhon Gerald Matias están procesados por supuesto lavado de activos.

La entidad financiera, supuestamente, primero le otorgó un préstamo para luego venderle a Alexandre Rodrigues Gomes la estancia Negla Poty. El precio quedó en US$ 1.725.750.

Con respecto a la estancia Pindurá, la Fiscalía detectó que se celebraron dos contratos de compra-venta con Paso Porã SA, de Óscar Daniel Cabreira Pinazo. En el primero aparece Cepagro Saeca y en el segundo Telma Grión, otra presunta testaferro del clan Pavão.

Cabreira Pinazo estaría vinculado a Panorama Cambios SA, actual Fenix Exchange SA. Esta casa de cambios había sido allanada en marco de la causa Miguel Ángel Servín s/ lavado de dinero. Es la misma que había sido asaltada el 18 de junio pasado.

Juez blinda bienes de Pavo Real II

El juez Osmar Legal Troche resolvió la inhibición general de enajenar y gravar bienes, además del embargo y bloqueo de los bienes pertenecientes a las siguientes personas físicas y jurídicas en el marco del operativo Pavo Real II: Eulalio Gomes Batista, Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, Paraguay Autopartes y Accesorios, FRG Constructora, Salto Diamante SA, Los Angeles SA Importación y Exportación y EG Adamas Sociedad Anónima.

Las actas se libraron a varias instituciones, como por ejemplo a la Dirección General de los Registros Públicos, Dirección del Registro Único del Automotor, Superintendencia de Bancos, Servicio Nacional de Catastro, Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Instituto de Cooperativismo y a la Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados.

El documento emanado por el juez Legal resalta que se pretende “evitar que las personas citadas puedan ocultar o disimular objetos de interés económico registrables que podrían eventualmente ser sujetos a comiso”.

Agrega que la decisión encuentra su fundamento en la necesidad de precautelar los bienes que pudieran eventualmente encontrarse bajo el régimen del comiso y el cual las personas físicas y jurídicas pudieran proceder a su enajenación, obstruyendo así la posibilidad de que dichos bienes no puedan ser objeto de comiso.

En la madrugada de ayer, agentes de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos, en conjunto con un equipo de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales de la Policía Nacional (Fope), llevaron a cabo dos allanamientos, en el marco del operativo Pavo Real II. Uno en la vivienda del diputado nacional Eulalio Gomes y otro en la de su hijo, Alexandre Rodrigo Gomes, ambas en Pedro Juan Caballero.

De acuerdo con las informaciones que se manejan hasta ahora, tanto el parlamentario como su hijo habrían ofrecido resistencia en el momento de las intervenciones y se produjo un intercambio de disparos con los intervinientes. A raíz de esta situación terminó perdiendo la vida el parlamentario colorado cartista por el departamento de Amambay.

Compra de cartera a Oleñik Memmel

El escribano Luis María Zubizarreta Zaputovich, uno de los cinco imputados, por presunto lavado de activos, presidente de Finexpar (que ahora pasó a llamarse Banco Zeta), dio su versión con relación a la investigación del Ministerio Público.

“Verdaderamente no conozco el expediente, pero ya hablé con mis abogados. Nosotros hicimos la transferencia de un bien adjudicado, nada más que eso. Le transferimos al hijo de Lalo (Alexandre Rodrigues Gomes) y estaba pagando en cuotas”, señaló el empresario.

Según la imputación, Luis María Zubizarreta Zaputovich habría celebrado un contrato privado de compraventa de inmueble el 21 de mayo del 2020 con el hijo del excongresista Gomes y le habrían transferido el establecimiento Estancia Negla Poty, del Distrito de Bella Vista, Amambay, con una superficie de 670 hectáreas por US$ 1.725.750.

Zubizarreta Zaputovich también explicó sobre los negocios que hacía con Carlos Oleñik Memmel (imputado como presunto colaborador en el esquema de lavado de dinero en el caso Pavo Real).

“Oleñik era un hombre que tenía una casa de créditos, con el que trabajábamos nosotros y le comprábamos cartera. Después no pudo pagar y es por eso que nos transfirió esa propiedad”, agregó en otro momento.

Dijo no recordar el año en el cual se hizo la primera transferencia, pero según lo que declaró fue hace 3 a 5 años. Subrayó desconocer las veces en la que transfirieron esta propiedad con Oleñik Memmel.

De acuerdo con la Fiscalía, Luis M. Zubizarreta y John Gerald Mathías, a través de sus acciones como representantes de la firma Finexpar, habrían facilitado la creación del escenario comercial propicio diseñado para dar apariencia de legitimidad a las transacciones ilícitas.

Resalta que estas transacciones realmente se negociarían por fuera del sistema financiero entre los miembros del grupo criminal, quienes tras cerrar los acuerdos y negociaciones utilizarían la estructura financiera mencionada para blindar sus actuaciones.