Detenido por robo con antecedentes por intento de homicidio en Ñemby

Juan Carlos Bogado Ayala (28) y Hugo Javier Villamayor Morales (27) fueron aprehendidos por agentes de la Comisaría 57 de Cañadita, Ñemby, al ser identificados como los sospechosos de un robo domiciliario a una casa ubicada en calles Bernardino Caballero casi Acceso Sur del barrio Cañadita.

Bogado Ayala cuenta con medidas alternativas a la prisión, como prohibición de salir del país, portar armas e ingerir bebidas alcohólicas por una causa de homicidio doloso en grado de tentativa.

“Tuvimos dos personas aprehendidas, el día de la tarde, a las 14:30 horas ingresó al sistema 911 una llamada solicitando la presencia de personal policial en relación a un hecho de supuesto hecho de robo domiciliario. Personal de esta acudieron inmediatamente al lugar, encontraron a una vecina que manifestó que supuestamente dos o tres personas ingresaron dentro de un domicilio, en donde dieron la referencia y la característica de los sujetos y abordo de qué vehículo se encontraban”, contó el comisario Edgar Maciel, jefe de la Comisaría.

La policía emitió una orden de búsqueda localización sobre la característica de los supuestos autores y del motocarro que utilizaron, logrando localizarlos sobre las calles Primero de Mayo y Pratt Gil de la Ciudad de Ñemby, por personal de la Comisaria 7.ª logrando recuperar casi todos los objetos hurtados.

No recuperaron moto robada

Entre los objetos robados de la vivienda, también estaría una moto, la cual todavía no fue recuperada, ya que un tercer ladrón la habría llevado y que pertenece a Lourdes Belén Carmola Meza, pareja de la víctima del robo, Jorge Ariel Acosta.

“Lograron recuperar casi el 90% de las cosas hurtadas de la casa, no así una motocicleta de la marca Maruti para damas que también fue hurtado del domicilio y que fue llevado por otro sujeto que se encontraba en el lugar presumiblemente cambiando el itinerario, ya que no fue en el itinerario o no pudo ser identificado en el lugar donde se encontraba realizando los controles el personal policial”, indicó el jefe de la Comisaría de Cañadita.

Los demás objetos robados y recuperados fueron una caja acústica de 620 Watts, color negro, un amplificador de la marca Taramps de 3.000 Watts, un amplificador de la marca Explosound de 3.600 Waats, 4 cornetas de sonido y 2 súper twistter, ambos de la marca Inor.