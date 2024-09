Detenido por abuso sexual en Parque Guasú: víctima de caso del 2017 apunta al mismo autor

Una mujer que fue víctima de abuso sexual y asalto en el Parque Guasú ocurrido el 10 de febrero del año 2017, identificó a Aldo Styven Pereira Saucedo (28) como el supuesto autor del hecho, según dijo la representante legal de la víctima, Mariana Farias. Pereira fue detenido en el marco de un caso reciente que ocurrió en el mismo parque.

“En el 2017, hace siete años atrás, mi representada fue víctima de coacción sexual. En este caso puntual, si hubo una consumación del hecho punible. Lo que ella me manifestó (representada) fue la parte física, la ceja y el cabello, si bien es algo que ella no quiere recordar, porque es un episodio muy traumático, que le sigue afectando en su vida, ella me dijo que presumiblemente es similar”, indicó en entrevista con el programa Periodísticamente de ABC Cardinal.

Explicó que la causa quedó prácticamente archivada porque la denuncia se realizó sobre una persona innominada. Según confirmaron, tanto la víctima, como el que fue el fiscal de la causa Marcelo Conigliaro, se logró aprehender e imputar a una persona, pero posteriormente fue liberada, ya que se comprobó su inocencia.

“Lo que sí tenemos arrimado a la causa son todos los análisis médicos, como muestras de semen, ADN, y todos los fluidos que se extrajo de la víctima. Tenemos esos elementos y nosotros creemos y consideramos importante, que se vuelva a impulsar esta investigación del año 2017, porque con todos esos elementos probatorios que le mencione se puede volver a analizar”, indicó la abogada.

Abuso del 2017 también ocurrió en el Parque Guasú

La abogada contó que en esa época, el parque tenía una entrada provisoria frente al ejército por el que su representada ingresó, debido a que en el 2017 todavía no existía la autopista Ñu Guasú, por consiguiente, tampoco había muchas cámaras de seguridad en servicio, lo que dificultó la investigación.

“Fue en el Parque Guasú, posiblemente en el mismo lugar (que el caso reciente), porque escuchando el relato de esta víctima, que se hizo muy conocida, el relato de los hechos era muy similar a la situación por la que atravesó mi representada. Era una tarde, entre las 18 y las 20 horas. Era de tardecita, ella recuerda que había ingresado con sol y esta persona, este individuo le arrastró de los cabellos, le introdujo a la parte boscosa del parque”, agregó.

Explicó que la denuncia y las pruebas están arrimadas a la carpeta fiscal, e incluso la víctima se sometió al famoso retrato hablado, obteniendo una imagen similar a Aldo Styven Pereira, según estimó la abogada.

“Tenía entre 20 a 22 años, la estatura, el color de piel, todo es similar, presumimos, no podemos afirmar, pero podemos presumir, por eso es que estamos solicitando que se vuelva a impulsar esta investigación de manera a que con los elementos arrimados y colectados, probatorios, digamos todo lo que le mencione, pueda ser corroborado con este autor que es denunciado hoy en día”, aseveró.

Por su parte, el fiscal del caso del 2017, Marcelo Conigliaro, explicó que las evidencias levantadas en aquella oportunidad del lugar del hecho fueron remitidas al Laboratorio Forense (luego se hizo el ADN), por lo que si las muestras están resguardadas, podrían utilizarse para comparar el ADN con el nuevo imputado. El fiscal del caso del 2017 también detalló que en aquella oportunidad el autor utilizó el mismo modus operandi, poniendo un cuchillo por el cuello de la víctima para someterla.