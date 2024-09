Video: una avioneta se estrelló e incendió en Caazapá

Una avioneta cayó y se incendió en la compañía Castor Cue, distrito de Tava’i, departamento Caazapá, según el informe preliminar de la policía. Los restos de la aeronave fueron hallados en un agro silo, Santa Catalina.

Los intervinientes desconocen si la misma se trataría de una narcoavioneta, aunque ya se desplegaron agentes del Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional en el lugar.

“No hay víctimas, eso es lo llamativo, te adelanto, porque el avión se quemó por completo y me dicen que no le encontraron a nadie, ni huella. Se quemó completamente, habría que ver si es que se hizo de forma intencional. Hay bidones del lugar, se ve unos bidones, es lo que estoy viendo. Testigo, según refiere antinarcóticos que está acá, no encontraron. Vecinos le avisaron a personal antinarcóticos, y ellos ya llegaron al lugar”, explicó el comisario Jorge Aquino, jefe policial de Caazapá.

