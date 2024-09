Agentes de Caminera siguen demorados y el camionero podría ser imputado por homicidio

Tras el accidente mortal que involucra a varios vehículos y una barrera de control la fiscala Gladys Paredes anunció que en la tarde de este miércoles realiza diligencias en la zona de la ruta PY02, a la altura de San Antonio.

Dos personas que viajaban en una motocicleta fallecieron al impactar contra la parte trasera de un camión de transporte que, supuestamente, estaba parado parcialmente sobre una ruta nacional luego de ser retenido por agentes de la Patrulla Caminera por una presunta infracción.

El saldo fue de dos fallecidos, la detención preventiva de cinco agentes de la Patrulla Caminera –quienes casi fueron agredidos por testigos del choque– y la posible imputación del conductor del camión.

Esto dijo la fiscala del caso

La agente del Ministerio Público Gladys Paredes manifestó que ya se tomó la declaración indagatoria de las personas que formaron parte de la Patrulla Caminera y del conductor del camión, además de dos testigos.

“La verdad que ellos (Patrulla Caminera) emitieron un informe de que iban a estar realizando trabajos dentro de la jurisdicción y entre ellos estaba la barrera, pero no especificaron”, indicó.

Agregó que procedió a la detención de ellos porque no cumplieron con los protocolos (los agentes de tránsito), mientras que el camionero podría ser imputado por homicidio culposo.

“Ellos creen que venían en la moto y no vieron el camión en el camino, pero no entienden cómo no pudieron ver si tenían las luces prendidas”, señaló.