Presidente admite que “no nos sentimos seguros” y anuncia US$ 500 millones contra crimen organizado

En el acto de entrega de patrulleras, motos y equipos para la Policía, el presidente Santiago Peña afirmó esta mañana que es una prioridad de su gobierno la inversión en seguridad porque -dijo- que sin ella no habrá desarrollo ni paz en el país.

Reconoció que el paraguayo no se siente seguro, por lo que destacó el plan estratégico que lleva a cabo el Gobierno en materia de seguridad.

“Nos comprometimos ante el pueblo paraguayo a construir un país más seguro. Somos conscientes de que los paraguayos hoy no nos sentimos seguros y enfrentamos la problemática”, declaró.

Peña anunció que invertirá US$ 500 millones

A su vez, Peña anunció que durante los cinco años de su gobierno prevé invertir US$ 500 millones para la seguridad y combatir contra el crimen organizado.

“Vemos que el crimen organizado avanza, no se detiene, se organiza y equipa, pero hemos tomado la decisión de no quedarnos con los brazos cruzados. No vamos a mirarle al crimen organizado desde las graderías, lo vamos a enfrentar de frente, de pie, defendiendo a la República. Por eso, hemos tomado la decisión de realizar la inversión histórica de más de US$ 500 millones en estos cinco años de gobierno”, declaró

Destacó que así como se debe fortalecer la seguridad de forma interna, se debe apuntar a una unidad en la región para combatir el crimen organizado.

El Gobierno, con apoyo de la Itaipú Binacional, entregó esta mañana 250 camionetas y 100 metros nuevas para patrulleras, distribuidas a comisarías y el Grupo Lince, respectivamente, además de 1.500 chalecos antibalas para los agentes.