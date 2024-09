Un bebé es abandonado con una carta en el patio de una iglesia evangélica de Caaguazú

El hallazgo de un bebé se registró cerca de las 23:00 del miércoles, mientras que Esequiel Bobadilla Vera (34) realizaba una trasmisión en vivo de una ceremonia religiosa.

Según detalló Bobadilla, escuchó un ruido en el fondo de la iglesia, que también es su residencia y, al acercarse, vio a una mujer con gorro negro saltar el alambrado y correr del sitio.

Tras verificar el patio, se encontró con el bebé envuelto en una manta y con una nota escrita. El hombre avisó del caso a su esposa, Nancy Leiva, posteriormente llamaron a la policía.

La nota encontrada con el bebé decía: “Cuídenlo, por favor, y no le digan nada a nadie. Yo sé que ustedes lo querrán. Yo no podré cuidarlo porque tengo mucho ya. No le diré nada a nadie ni ustedes, por favor, Nancy y Esequiel”.

Los dueños de casa aseguraron nunca pudieron tener un hijo y pidió a las autoridades quedarse con la criatura.