Video: así fue el atentado contra la casa del jefe de seguridad de cárcel de Encarnación

Según el registro de cámaras de circuito cerrado, dos hombres encapuchados llegaron hasta una residencia del barrio San Isidro de la ciudad de Encarnación, donde efectuaron 16 disparos contra el portón de acceso a la vivienda, presumiblemente con una pistola 9 mm.

El propietario del inmueble fue identificado como Antonio Colmán (45), quien sería el jefe de seguridad del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Itapúa.

Según el relato de la víctima a los intervinientes, estaba descansando con su familia, momento en que escucharon los impactos de bala que afectaron a su rodado, que estaba estacionado en lugar donde efectuaron los disparos.

Posible amedrentamiento

El funcionario del Ministerio de Justicia no manifestó que hubiera recibido una amenaza concreta. No obstante, no descartan que pueda ser un amedrentamiento posterior a las últimas requisas e intervenciones realizadas en los pabellones de alta seguridad, donde están recluidos miembros de la facción criminal Primer Comando da Capital (PCC).

Lea más: Encarnación: Balean vivienda de jefe de seguridad de penitenciaría

En los últimos meses se desarrollaron al menos cuatro requisas a los sectores de alta peligrosidad; incluso se detectó y desarticuló un esquema de estafas orquestadas por reclusos del Cereso.

La Policía Nacional realizará refuerzos en la seguridad de los funcionarios que pueden estar afectados o que puedan ser blancos de próximos ataques, según adelantaron.