Accidentes por cables sueltos: una mujer perdió una pierna y otra casi fue decapitada

Dos graves accidentes que ocurrieron en los últimos días en Asunción y Central, tuvieron como factor principal la presencia peligrosa de cables sueltos en el tránsito.

El primero de ellos, ocurrido el miércoles pasado, involucró a dos personas, Alejandro Speciale y a Liz Paola Gómez, quienes sufrieron una fuerte caída con graves secuelas mientras circulaban a bordo de una motocicleta sobre las calles Cuarta Proyectada y Tacuary, a pasos del microcentro de Asunción.

El segundo ocurrió en la ciudad de San Antonio cuando, también a bordo de una motocicleta, Cristina Gómez casi muere decapitada por un cable mientras regresaba de su trabajo a su casa en horas de la madrugada.

En esta nota te contamos algunos detalles de estos dos accidentes que tienen en común la irresponsabilidad de las autoridades que deberían controlar la presencia de estos elementos peligrosos en el tránsito y proteger a los ciudadanos.

Joven deportista perdió una pierna tras accidente

Alejandro Speciale y Liz Paola Gómez circulaban a bordo de una motocicleta el pasado miércoles alrededor de las 20:30 en las inmediaciones de Cuarta Proyectada y Tacuary, cuando un cable suelto que no vieron por la oscuridad, se enredó con las ruedas del vehículo, provocándoles un terrible accidente.

El conductor de la motocicleta contó que fue a buscar a su acompañante por el mismo camino de siempre y que de regreso, ella se percató de la presencia del cable suelto, pero que ya no pudo esquivarlo.

“Nos caímos contra el ómnibus que estaba a la derecha. Me levanté con la ayuda de algunos transeúntes y me di cuenta de que ella había sufrido la peor parte”, contó. Agregó que ella fue llevada al Hospital de Traumas, donde pese a los esfuerzos no había forma de salvarla sin amputarle parte de una de sus piernas.

Speciale contó que su acompañante es una joven deportista que se dedica todos los días a actividades físicas y que esto significa un golpe muy fuerte para ella, pese a su juventud y esperanza en seguir con su vida. “Ella tiene mucha fe y tiene una fortaleza mental increíble, pero perder un miembro tan importante es difícil de sobrellevar”, comentó.

Casi muere decapitada por un cable en San Antonio

El otro episodio se registró en la ciudad de San Antonio, cuando Cristina Gómez, una trabajadora, regresaba en su motocicleta de trabajar y a la altura de Américo Pico se encontró con varios cables que chispeaban a la altura de la vía pública. Intentando esquivarlos, terminó chocando frontalmente contra otro cable colgante que casi la decapita.

La mujer tuvo que soltar su motocicleta y sacarse el casco para evitar ahogarse, teniendo en cuenta que el cable la levantó y quedó suspendida en el aire. Afortunadamente, otros trabajadores que vieron lo que sucedía la socorrieron y la llevaron hasta el hospital de Villa Elisa.

El accidente, ocurrido hace una semana, aún la tiene con muchos dolores de cabeza y prácticamente sin poder ingerir alimentos sólidos, debido a las lesiones que le dejó el cable a la altura de la garganta. Contó que hoy termina su reposo de ocho días y luego tendrá que volver a su trabajo, pese a la situación física que le ocasionó el accidente.