Jugaba tuka’e en la calle, murió electrocutado y ahora la ANDE deberá indemnizar a su familia

“(...) siendo la ANDE dueña y guardiana de la cosa riesgosa, al introducir al mundo físico del elemento que tiene la aptitud de causar daño a derechos y bienes jurídicos de las personas, la carga de la prueba se invierte, y es ella quien debe arrimar las pruebas necesarias para acreditar que el accidente se produjo por culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder o por caso fortuito o fuerza mayor.

Es decir, la situación de que existía un cable de acero desnudo que bajaba del tendido eléctrico no lo exime de responsabilidad, pues, como se mencionó líneas arriba es guardián de la cosa riesgosa, en autos no se encuentra denuncia alguna mediante la cual la ANDE haya advertido a las Instituciones correspondientes sobre el supuesto hecho ilícito (conexiones clandestinas), y como guardián de la cosa debió denunciar los hechos mencionados y tal constancia debió arrimar como elemento de prueba a estos autos, no se acredita en autos la debida custodia y protección que la demandada debió dar a la cosa riesgosa, considerando incluso a la conducta de la demandada como negligente”.