¿BNF reembolsará a familias víctimas de millonario despojo?

La Fiscalía investiga un supuesto hecho de apropiación, estafa y lesión de confianza contra dos familias a las que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) desembolsó cheques por un total G. 800 millones por las muertes de dos de sus integrantes por electrocución accidental.

Las familias debían recibir G. 400 millones para cada una, pero solo recibieron G. 45 y 30 millones, respectivamente.

La Fiscalía presume que los gestores ante la ANDE del pago del resarcimiento —entre ellos Anadelia Acosta Armoa, una funcionaria cartista de la Cámara de Diputados— se apropiaron de los G. 725 millones restantes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los dos cheques intransferibles por G. 400 millones fueron emitidos por el Banco Nacional de Fomento (BNF) y efectivizados en una sucursal de la entidad en Repatriación, departamento de Caaguazú, según informó la fiscala interviniente, Norma Salinas.

Lea más: Funcionaria cartista de Diputados es vinculada en un millonario despojo

¿BNF podría reembolsar a familias víctimas?

El gerente general del BNF, César Vargas, reveló que el Banco de Fomento podría reembolsar dicho monto a ambas familias, en caso de que se confirme una negligencia de la entidad. “Eventualmente, sí (puede reembolsar). De acuerdo al trámite y al resultado de las investigaciones, el banco debería responder”, mencionó.

Explicó que el BNF posee una póliza integral bancaria que, en caso de negligencia de la entidad, permite mediante ello el reembolso a las víctimas.

Cajera y gerente de sucursal, apartados

Vargas, asimismo, anunció que la cajera y el gerente de dicha sede bancaria —no quiso precisar identidad por “secreto bancario”— serán apartados de sus cargos, como medida preliminar, mientras dure la investigación.

Así también, refirió que un equipo de auditoría y otro de la gerencia anticorrupción ya se constituyeron en la sede del BNF de Repatriación para verificar si se cumplió la debida diligencia en cuento al cobro de los cheques.

Lea más: Funcionaria del Congreso ya gestionó en agosto cheques para millonario despojo

La Fiscalía informó que ambos cheques eran intransferibles y fueron cobrados mediante un poder especial que no estaba registrado en los Registros Públicos.

Revisan cumplimiento de debida diligencia

El funcionario detalló que se está revisando los documentos que obran en el banco en relación con ambas transacciones, considerando que el BNF tiene un protocolo de desembolso cuando se trata de cheques que eran intransferibles o que serán cobrados mediante un poder especial.

“El cajero de por sí, ni aunque no tuviese el sello de intransferible, solo no puede pagar ese monto, no le permite su nivel, necesariamente va a un nivel de autorización, en este caso el gerente. En este caso, con sello de intransferible, la gestión de debida diligencia se tuvo que haber hecho a nivel del supervisor y eso es lo que ahora el equipo de auditoría va a corroborar los pasos que se ejecutaron o que debieron ejecutarse para deslindar responsabilidades”, comentó.

El gerente precisó que uno de los cheques se cobró el 11 de septiembre y el otro el 26 del mismo mes, ambos de G. 400 millones entregados en efectivo, tras las firmas de autorización del cajero y gerente de dicha sede bancaria.

Agregó que se investigará si hubo irregularidades ya en el primer cobro y, en caso de confirmarse, cómo ello pudo pasar desapercibido.

Lea más: Millonario despojo a familias humildes: BNF aún no informó a Fiscalía quién efectivizó cheques

Remitieron documentación a Fiscalía

Vargas, en otro momento, informó que todo el legajo referente al cobro de ambos cheques y un pendrive —dispositivo de almacenamiento de datos virtuales— con imágenes del circuito cerrado ya fueron remitidos ayer a la Fiscalía.

La agente interviniente del Ministerio Público reveló esta mañana a ABC que aún no contaba con ciertos datos respecto de las transacciones.

A su vez, el gerente general del BNF adelantó que el banco accionaría contra los responsables del despojo y tomaría acciones legales, en caso de confirmarse los delitos investigados por el Ministerio Público.

Además, señaló que agotarían instancias para recuperar el monto que abonarían en concepto de póliza, en caso de que la Justicia los obligue a reembolsar a las víctimas.