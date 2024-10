Niños siguen dando clases en improvisada aula de carpas frente al Indert

Desde hace 67 días, miembros del Movimiento Campesino Paraguay, provenientes de Canindeyú y Caazapá, están instalados frente al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para exigir tierras para el cultivo de productos.

Los niños que acompañan a sus padres en la protesta dan clases en una improvisada aula de carpas, en la calle Tacuary, frente al Indert. Además, están a la intemperie, exponiéndose a la inestabilidad climática. Esta mañana, una mansa llovizna se registraba en las primeras horas en la Capital.

Al respecto, Ángel Varela, representante de la comunidad de Abaí de Caazapá, señaló que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) dispuso un local para que los niños den sus clases, pero los padres desistieron al sentirse perseguidos por parte de la Fiscalía, que pretendería imputar a los mismos por exponer a sus hijos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Precisó que son 25 los niños que están en esta situación, aunque mencionó que hay otros que ni siquiera están escolarizados.

Lea más: Alumnos de Caazapá dan clases en la calle bajo el sol de Asunción

Exigen cumplimiento de compra de tierras

Con relación a su protesta por tierras, Varela señaló que solicitan al Gobierno la compra de 400 hectáreas.

Comentó que hace 22 días se acordó la compra con el Gobierno, a instancias de legisladores opositores. Agregó que en dicha ocasión se informó que el presidente Santiago Peña ya había ordenado la adquisición de tierras al Indert, pero hasta el momento ello no se cumplió.

Refirió que, luego de ello, legisladores de la multibancada opositora convocaron nuevamente a una reunión, en la que participaron el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, y el titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, quien -según indicó- se comprometió a ejecutar la compra.

Posteriormente, esta semana debían ir a verificar las tierras a ser adquiridas en Caazapá, pero por el pésimo estado de los caminos ante las lluvias no lograron acceder, por lo que postergaron la visita para el martes de la próxima semana. “Según me dijo, ya habló con el dueño y hay la posibilidad de compra, pero quedamos en ir martes, si el tiempo da, porque, si no, es imposible. Sobre eso estamos caminando y ojalá se cumpla”, dijo.

Lea más: Más de 50 días de protesta: campesinos frente al Indert ruegan agua, baño y asistencia para los niños

Advierten con medidas de fuerza

Anunció que si el Gobierno no cumple con lo que se comprometió, vendrán más campesinos a sumarse a la manifestación.

Además, advirtió que las mujeres manifestantes anunciaron que si no logran obtener la compra de tierras en un lapso no mayor a ocho días, aplicarán una huelga de hambre.