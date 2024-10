Sicariato “disminuyó en un porcentaje altísimo” en Pedro Juan Caballero, afirma ministro

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, aseguró en una entrevista reciente que el sicariato disminuyó “en un porcentaje altísimo” en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Dijo que esta reducción se dio principalmente desde que se estableció la Subárea de Pacificación en la zona, que cuenta con personal de combate. Además, el ministro resaltó la tarea del Batallón de Inteligencia Militar, que despliega sus elementos en ese territorio.

No están satisfechos con reducción de sicariatos

Si bien resaltó que no están satisfechos con los resultados, destacó el resultado del trabajo y consideró además el riesgo de estar en el territorio.

“El riesgo no es solo que maten militares, sino que nosotros matemos. No podemos entrar a ametrallar, porque en ese campo hay culpables e inocentes, y matar a un inocente sería un retroceso. Tenemos que estar bien informados”, explicó el ministro a la 1020 AM.

Aseveró que teniendo fuerzas armadas capacitadas, de ninguna manera puedan guardarse en los cuarteles, sino que deben hacer un esfuerzo para ser útiles al ciudadano “que no tiene la seguridad que merece”.

Sicariatos no dan tregua en Central

Si bien el ministro de Defensa destacó la supuesta disminución del sicariato en la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero, lo cierto es que estos actos del crimen organizado no dan tregua ni siquiera en el departamento Central.

La noche del sábado, en el barrio Puerto Pabla de la ciudad de Lambaré, un adolescente de 14 años y un joven de 20 murieron en un presunto ataque de sicarios.

De acuerdo a las primeras investigaciones de la Policía, el hecho se dio en el marco de una disputa por territorios de venta de drogas.

Los bandos enfrentados serían el Primer Comando da Capital y el clan Rotela.