Exministra de la Senad envía nota a Santiago Peña responsabilizando al Estado de su seguridad

Zully Graciela Rolón Esquivel, exministra de la Senad, envió una nota al presidente de la República, Santiago Peña, en la que reclamó el retiro de la custodia que tenía establecida por ley, lo cual, según refiere, afecta su vida e integridad física.

Menciona en la nota que en fecha 15 de octubre de 2024 fue notificada de la Resolución N° 657/2024 emanada del secretario ejecutivo de la Senad, por la que revoca la resolución que reglamenta la Ley 6677/2020 del Agente Especial.

Tanto la ley como su reglamentación disponen la creación de una unidad de seguridad permanente para exministros de la Senad y al revocarla se la dejó sin la seguridad que por ley le corresponde.

Explica que el Artículo 6 de la Ley 6677/2020 DEL AGENTE ESPECIAL dice que el Ministro Secretario Ejecutivo podrá disponer, por fundadas razones, los mecanismos de su seguridad personal y familiar; así como de los altos mandos de la Senad, sean estos: secretario adjunto, directores generales, directores de la Senad, otros agentes especiales que por circunstancias fundadas lo requieran; con posterioridad a su jubilación o renuncia; no motivada por la comisión de faltas graves o hechos punibles.

Custodia para exministra es de hasta dos años

Agrega la exministra que la seguridad para ex autoridades institucionales no sobrepasará los dos años, así como también se prohíbe expresamente brindar este tipo de seguridad a quienes no estén comprendidos en esta normativa.

“En ese contexto, de conformidad al Art. 137 de la Constitución Nacional, la ley tiene prelación sobre las resoluciones administrativas, lo cual motiva que la revocatoria de la resolución no pueda derivar en el incumplimiento de las leyes, determinando nuestra Carta Magna que la ley dispone expresamente la cobertura de seguridad, hasta por dos años, de manera conteste con la obligación del Estado Paraguayo de proteger la vida y garantizar la seguridad de sus habitantes”, señala.

Además, citó los mayores operativos contra el crimen organizado realizados durante su mandato como ministra de la Senad, como A Ultranza Py, Belia, Atlántico Norte, entre otros, apoyada por la cooperación internacional. Recordó que la coordinación y orden de ejecución de los operativos conlleva peligro que sigue latente contra su persona.

“Es así, que debo decir que MI SEGURIDAD, MI VIDA Y LA DE MI FAMILIA están en manos del ESTADO PARAGUAYO, considerando que los casos derivados de estos operativos, que estuvieron a mi cargo, ni han llegado a juicio oral y público siquiera, haciendo responsable al secretario ejecutivo de la Senad, a quien siempre he respetado, y al Estado Paraguayo, de lo que pueda sucederme a mí o a los miembros de mi familia”, indica.

Combate al crimen organizado es un riesgo, resalta

Zully Rolón insistió en que haber combatido al narcotráfico y a las redes del crimen organizado es un riesgo que la acompañará toda su vida profesional y personal, pero asegura que es un riesgo que valió la pena haber corrido, porque permitió dar a conocer de qué manera estas organizaciones estaban permeando sectores importantes de nuestro país.

“Por todo lo expuesto, el hecho de que me sea retirada la cobertura de seguridad, -que por ley me corresponde-, solo puede responder a las sistemáticas persecuciones que he venido soportando, dando que esta decisión pone en serio peligro no solo mi vida e integridad física, sino también la de mi familia, por lo que solicito que la misma sea restablecida y que cesen este tipo de hostigamientos, caso contrario, me reservo el derecho de recurrir a instancias internacionales, a los efectos de garantizar mi seguridad personal y familiar”, concluyó.