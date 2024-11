Lo que dijo Montanaro sobre su presencia en la florería de donde salieron las amenazas

El fiscal Federico Delfino ordenó hoy la detención de Luis Augusto Montanaro Bedoya (40 años), en el marco de la pesquisa vinculada a la amenaza dirigida a la fiscala de Delitos Informáticos Ruth Benítez. El empresario días atrás fue visto en la misma florería de la cual salieron los ramos de flores mediante los cuales se enviaron los mensajes de advertencia.

Consciente de que ya iban a salir a luz las imágenes, ayer Montanaro dio su versión, antes de que saltara la imputación fiscal en su contra. “Yo sí visité la florería, estoy organizando mi cumpleaños, sí, visité la florería, probablemente alguien me siguió, esto es parte de un complot, hay demasiadas cosas raras en este proceso”, alegó.

Preguntó para intentar justificarse que “quién en su sano juicio haría eso si al demostrar en el proceso saldría que no tiene culpa”. Señaló que estuvo el domingo pasado en la florería, pues su abuela le está ayudando en la organización del festejo de su cumpleaños.

“Yo estuve por otros motivos (en la florería), pero no tiene nada que ver, evidentemente me están siguiendo, no sé, en el proceso se ha demostrado que hubo muchísimas irregularidades”, declaró. Agregó que en el allanamiento en su casa no lo dejaron tener abogado y hay otros cuestionamientos. “Hay cosas muy raras detrás”, expresó en radio Monumental ayer.

Hoy ordenaron de detención

Hoy, el agente fiscal Federico Delfino solicitó la prisión preventiva del empresario Luis Montanaro. En el proceso investigativo, recolectó imágenes de circuito cerrado y facturas emitidas.

El mismo empresario confirmó que estuvo en la “Florería Franco”, ubicada sobre la calle Brasil, entre la avenida España y José Berges. Poco después, llegó el conductor de Bolt que concretó el pedido para el envío de los ramos, con los sobres amenazantes.