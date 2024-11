Dictan orden de detención para chofer que provocó accidente fatal en ruta Luque-San Ber

Eugenio María Sanabria Vierci permanece internado en un sanatorio privado tras haber provocado un choque que derivó en la muerte de cuatro personas, en la ruta Luque-San Bernardino.

El comisario René Aquino, jefe de la Comisaría 26ª de Ciervo Cua, brindó más detalles del hecho. Destacó que el conductor está custodiado por agentes policiales en un sanatorio privado, puesto que la fiscalía ya libró orden de detención. Sobre su estado de salud, comentó que se encuentra en terapia intermedia.

Agregó que el Ministerio Público tiene como pruebas el resultado positivo del alcotest e imágenes de circuito cerrado de un negocio ubicado donde se registró el choque.

Testigos confirmaron que conductor hizo varios adelantamientos indebidos

“Hay testigos identificados que manifestaron que kilómetros antes el señor ya se estaba adelantando de forma imprudente y con una gran velocidad. Justo esa zona donde hubo el accidente es difícil de visualizar, ya que la curva es cerrada”, detalló.

Resaltó que esos testigos fueron plenamente identificados en el informe policial y la Fiscalía tiene todos los detalles a disposición. “Seguramente estaba apurado, no sabemos, pero se comprobó que estaba con alcoholemia positivo. No sé qué habrá querido hacer, seguramente por el apuro decidió tomar el carril contrario y no pudo frenar o esquivar los vehículos que venían enfrente”, añadió.

Agregó que Sanabria Vierci ignoró la doble franja que prohíbe el adelantamiento, quiso sobrepasar a otros conductores y colisionó de manera frontal contra dos automóviles. En el primero iba a bordo toda una familia y murieron tres personas: los padres y un pequeño de solo cuatro años. Solo sobrevivió una niña de ocho años, que se encuentra internada en el Hospital de Trauma. En el otro rodado viajaban dos personas y murió una mujer de 57 años.

