Megaesquema de abigeato: “Moviendo contactos y dinero vamos a salir”

En el marco del operativo “Sequimur Vestigia”, abierto contra una estructura delictiva de abigeato, se detuvo a un suboficial de Investigaciones de Presidente Hayes. Según los investigadores, es el propietario de tres transganados, uno de los cuales se habría utilizado para transportar parte de las 300 cabezas de ganado que fueron robadas de Cadete Pastor Pando.

En el marco del proceso de investigación, la Fiscalía accedió a varias conversaciones que mantuvieron los investigados vía WhatsApp. Se detectaron sospechosos mensajes aparentemente enviados por la pareja del uniformado, cuya identidad será dada a conocer en conferencia de prensa.

“No, Jorge, vos tranquilizate, contra vos no hay absolutamente nada, ese camión no sé por qué se estiró si no estaba en la causa. Vení nomás, ya compré para tu pasaje, vos no estás en la causa ni te van a estirar”, mencionó en un audio la involucrada, cuya identidad aún no fue dada a conocer.

Chats filtrados por la investigación

En los chats a los cuales accedió la Fiscalía se ven conversaciones relacionadas con el proceso de investigación fiscal y posibles filtraciones. “¿Contra mí no va a salir nada, verdad? ¿Orden de captura?”, le pregunta una persona y la mujer responde que no, para luego solicitar el número de chapa de una persona denominada “Tortu”.

En otra conversación, la persona se muestra confiada en que podrá arreglar la situación con dinero y contactos.

“Pero supeeer más tranquilo a él le jugaron directo LG omopese por él. Pero por suerte moviendo contactos y dinero vamos a salir. Lástima nomás que nos encontramos en esta situación, le dije luego nunca más ni si el presidente de la república te ofrece (sic)”, dice la misma mujer en otros mensajes reenviados.

“No tiene palabra el fiscal”

“Por el momento vamos a parar unos 15 días más. Estará ahí. No tiene palabra el fiscal, ¿verdad? Qué lástima, realmente. Y si no hay de otra”, dice en otro mensaje. En las conversaciones, la persona asegura tener influencias.

“Ese es el que te atajó y te sacó el camión. No le digan nada, pasale mi número. Que me llamen a mí en todo caso. No te presentes ni digas nada si no te notifican. Vos estás limpio sin ninguna causa. A vos ni te imputaron”, indicaba la mujer.

En varios mensajes se hace mención de “Tortu” y de otras personas cuya identidades aún no fueron dadas a conocer. En otros chats se ven mensajes reenviados de alguien que dice que no había orden de incautación por el camión y otros detalles procesales.

Once detenidos

La Policía confirmó que en el marco de esta causa ya hay 11 personas detenidas: cuatro policías, dos funcionarios públicos, un capataz, dos trabajadores del campo, un chofer y el propietario de una estancia donde encontraron animales robados.

La causa se inició tras el robo de 300 vacas de una estancia denominada Santa Ana, en la zona de Cadete Pastor Pando, Presidente Hayes. Solo se recuperaron 38 animales y algunas crías de las vacas preñadas que dieron a luz.