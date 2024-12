Interpol no descarta uso de vehículos no tripulados en futuros asaltos

Tras el Operativo Claymore, operación internacional de la Interpol de la que formó parte Paraguay y culminó con 45 detenidos y más 28 toneladas de explosivos incautados, los agentes que integran el equipo de trabajo internacional socializaron distintos modus operandi y distintas maneras de ocultamiento de precursores químicos facilitarían la fabricación de bombas y armas biológicas, según indicó el subcomisario Juan Fretes.

“Varias de las casuísticas presentadas en este operativo, a lo largo de la región de las Américas, nos dan como dato de que varias de las tendencias delictivas, por sobre todo asaltos a caudales, explosión de cajeros automáticos, que aquí justamente tuvimos esa afectación a la zona de Itapúa, tienen similitud con otros casos que ocurrieron en Brasil”, precisó.

Dijo que además de modus operandi, al cotejar los datos con la policía de Brasil, también los precursores químicos utilizados para la fabricación de explosivos son similares.

“En países como Colombia, por ejemplo, ya están hablando de vehículos no tripulados y que están siendo dirigidos remotamente para explosionar ante cualquier tipo de objetivo, puede ser por sobre todo un ente financiero, un ente bancario y por qué no, no podemos descartar cualquier tipo de cuestiones ligadas ya a grupos de extrema”, refirió.

Explosivos utilizados en asaltos se usan en minerías

El subcomisario dijo que los precursores químicos que son utilizados para la fabricación de explosivos y armas biológicas, pone en alerta a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) que se encuentran apostados en las cabeceras fronterizas, como, por ejemplo, en la zona de la triple frontera.

“También Encarnación. ¿Cuáles serían las maneras o medidas de ocultamiento que utilizan los grupos criminales para ingresar ese tipo de productos? Aquí en Paraguay no estamos tampoco exentos y ajenos de que eso pueda ocurrir”, expresó.

Agregó que los agentes de los distintos países informaron que muchos de los materiales explosivos utilizados en los asaltos se utilizan para la minería, tanto legal como ilegal, y crímenes ambientales.

“Nuestro país, por cuestiones geográficas, no está muy afectado por eso hoy en día, pero sí países como Perú, por ejemplo, tienen una afectación sumamente grande lo que es minería ilegal, Chile y también Brasil, siempre con la cercanía con los vecinos, tanto de Brasil, Argentina y Bolivia, tenemos siempre esa implicancia en este tipo de tráfico, de este tipo de materiales”, aseveró.

Alerta por cobro de salarios y aguinaldos

El subcomisario dijo que no pueden descartar ningún tipo ataque, considerando que estamos en una etapa del año en la cual cuantiosos activos están movilizándose para el pago de aguinaldo y de salarios.

“Los grupos criminales están siempre tratando de perfeccionar sus técnicas, las medidas de ocultamiento, la medida de distintos tipos de realización o modus operandi nuevos que puedan ocurrir, y por sobre todo eso también obliga a nosotros policías de la región y aquí en Paraguay a poder perfeccionarnos”, señaló.