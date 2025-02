Juicio a la “reina de las estafas” se inicia el 14 de febrero

Los acusados que afrontarán juicio oral por el caso son Luz María Marín Martínez (49), considerada como “la reina de las estafas”, también Rodolfo Méndez Romero (54) y Manuel Alexander Marcelo Alsina Morales (26), procesados por los hechos punibles de estafa y producción de documentos no auténticos en su modalidad de uso, en calidad de autores. Los tres habrían causado un perjuicio de poco más de G. 450 millones al Banco Nacional de Fomento (BNF).

El juicio -cuyo inicio está previsto para este viernes 14 de febrero- estará a cargo del Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Fabián Weiseense e integrado por las juezas Cándida Fleitas y Laura Ocampos. En tanto que el Ministerio Público estará representado por el fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, los tres citados habrían conformado una organización criminal con la finalidad de lograr sumas de dinero, en perjuicio del patrimonio del Banco Nacional de Fomento (BNF), en complicidad entre los mismos, entre febrero y setiembre de 2018, cuando habrían utilizado la identidad de 13 personas para cometer el ilícito.

Según la información obtenida por la Fiscalía en la etapa preparatoria, los tres acusados hacían uso de las identidades para acceder a la aprobación del otorgamiento de líneas de créditos por sumas que van de G. 20 a G. 50 millones, y la emisión de tarjetas de crédito a nombre de afectados, sin que en realidad lo hayan solicitado.

Extrajeron G. 451 millones usando tarjetas a nombre de otras personas

Los datos refieren que una vez que la entidad bancaria aprobaba la emisión de las tarjetas de crédito, estas eran entregadas a Luz María Marín Martínez, quien a su vez procedió a realizar las extracciones de dinero, entre los meses de febrero de 2018 y agosto de 2019, causando un perjuicio de G. 451.957.867 al BNF.

En este sentido, para que Luz Marín pueda llevar a cabo las extracciones supuestamente contó con la colaboración de los otros coacusados, Rodolfo Méndez y Emanuel Alsina, quienes habrían utilizado “formularios de solicitudes de tarjeta de crédito”, completando con datos de los “clientes solicitantes” consignando información de ingreso salarial, servicio público y otros más, para aparentar el cumplimiento de los requisitos.

Sin embargo, las personas a cuyos nombres fueron emitidas las tarjetas de crédito ni siquiera tenían conocimiento de que sus identidades estaban siendo utilizadas. Tampoco habían solicitado los plásticos ni retirado los de crédito, y menos habían firmado los acuses de recepción de las tarjetas y pines de seguridad.

En este caso, y siempre de acuerdo con los datos compartidos desde el Ministerio Público, Rodolfo Méndez se desempeñaba en el periodo de tiempo señalado como jefe de División de Productos y Servicios -Banca Personal BNF. En este contexto, otorgó y aprobó la emisión de las tarjetas, a pesar de que no habría tenido a la vista la cédula de identidad original del solicitante.

Por su parte, Emanuel Alsina, quien se desempeñaba como promotor del BNF, habría procedido a dar inicio a la gestión de aprobación de cada una de las tarjetas y la posterior entrega de los plásticos.

Juicio pasó para mayo

Desde el Ministerio Público informaron que, el juicio oral y público por esta causa fue suspendido y reagendado para el mes de mayo próximo, a pedido de una de las defensas de los acusados.

Afectada asegura que no tiene antecedentes

La afectada Luz María Marín Martínez acudió a nuestra redacción para hacer su descargo en torno al caso y manifestó, que en primer lugar, no cuenta con antecedentes penales. Agregó “yo tengo mis antecedentes limpios” y expresó que no corresponde que se la denomine “reina de la estafa”, pues no posee condena alguna en su contra.

Con documentos expedidos por el Poder Judicial, de antecedentes penales, la mujer aseguró que no posee hechos punibles en su prontuario. “En 2009 yo tuve problemas judiciales y ABC me había publicado, eso cambió mi vida. Pero yo llegué a un arreglo a través de conciliación”, añadió posteriormente Marín.