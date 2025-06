Miembros del PCC en cárceles de Paraguay serían más de lo que estima Brasil, según ministro

El medio O Globo de Brasil publicó un reportaje en el que cita como fuente al Ministerio Público brasileño, el cual estima que Paraguay es la segunda base más importante del PCC, con 699 miembros, de los cuales 341 están dentro del sistema penitenciario; sin embargo, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, aseguró que podrían ser al menos 200 más.

“El número podría ser mayor. Ponele un poco más que 200. Una cosa hay que aclarar: una cosa es ser soldado bautizado y otra cosa es ser simpatizante. Dentro de ese número que sale de estos 341, hay simpatizantes o personas que buscan protección con estas organizaciones que no significa que sean soldados rasos y que vayan a cumplir todas las órdenes de la organización. Pero sí tenemos que decir que de esos 341 hay un grupo importante que también acompaña a esta organización”, sostuvo en contacto con A La Gran 730.

Detalló que los miembros del PCC están distribuidos en seis de los 20 centros penitenciarios del país, que serían Coronel Oviedo, Ciudad del Este, Misiones, Concepción, Encarnación y Pedro Juan Caballero, pero que los mismos estarían aislados de espacios comunes en los que también estarían miembros de otras organizaciones, como del clan Rotela, para evitar conflictos y enfrentamientos, como ya ocurrió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Nosotros llevamos adelante en aquel momento en el año 2024 el Operativo Joapy para expulsar a estos representantes de estas organizaciones. Recordemos que, sin precedentes, 25 representantes de estas organizaciones fueron expulsados en un día”, recordó sobre el convenio de cooperación firmado por el ministro del Interior, Ricardo Lewandowski, trabajo que continúa hasta hoy día, según refirió.

Lea más: Refuerzan seguridad en Alto Paraná, ante posible gran golpe del PCC

Diferencia entre PCC y clan Rotela

Rodrigo Nicora, si bien no dio cifras precisas, dijo que, además del PCC, otra organización criminal preponderante y que es nativa de Paraguay es el clan Rotela, que doblaría en número al grupo brasileño; sin embargo, serían mucho más desorganizados, siendo la organización de Brasil mucho más verticalista y estructurada, pese a que no haya líderes o cabecillas visibles del PCC.

“Se tuvieron también cabecillas aquí de esa organización de Brasil, hoy día no hay una cabeza visible, digamos, un líder bien definido, bien establecido, bien identificado. Sí hay ciertos representantes, pero que yo pueda decirte hoy día, visiblemente esta persona es el que se encarga de todo aquí en Paraguay”, sostuvo.

Aclaró que el hecho de que no exista un cabecilla visible no significa que no haya algunos mandos medios que se encarguen de la organización, pero que los mismos son constantemente monitoreados tras la expulsión de varios cabecillas el año pasado.

Agregó que no tiene manera de contrastar el número exacto al margen del reporte de Brasil con información oficial de otros países.

Lea más: Después de Brasil, Paraguay es el país con mayor presencia del PCC, según informe

Régimen de encierro especial

El ministro de Justicia destacó que enviaron un mensaje muy profundo cuando habilitaron el régimen de encierro especial, nuevos módulos que se establecieron en las penitenciarías Martín Mendoza y Minga Guazú. Dicho régimen consiste en que una persona privada de libertad está en una celda sola, aislada 22 horas y sale 2 horas a un patio a tomar un sol en un cubículo cerrado con una reja de metal por encima de la cabeza y después vuelve a su celda, según detalló.

“Eso trajo un estatus de calma dentro del sistema penitenciario, porque lo que se ve ahora en comparación a otros momentos de la administración es que nosotros buscamos de manera frontal y puntual trabajar para desarticular estas organizaciones”, aseveró.

Contó que las personas privadas de libertad pertenecientes a estas organizaciones manejan el peligro de poder ir a terminar a lo que en la jerga penitenciaria denominan “Pabellón Bukele”, como denominan al régimen encierro especial, en referencia al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien estableció un régimen especial para el encarcelamiento de pandilleros de organizaciones criminales de su país.

“Hay como una tensa calma donde, si bien es cierto, buscan siempre seguir operando, también saben cuáles son las consecuencias cuando con inteligencia o cuando se recaba información, de acuerdo a ciertos perfiles, se toman las determinaciones que ya a lo largo de todo este tiempo se publicitaron y se vieron”, afirmó.

Lea más: Tregua entre PCC y CV: ¿cómo afectaría al Paraguay?

Extradición de miembros del PCC

Sobre la posibilidad de extraditar a los cerca de 600 miembros del PCC, citó como ejemplo el caso de Marcelo Piloto, quien tenía una causa abierta en Brasil, lo que permitió que se deje de lado la causa abierta en Paraguay luego de que asesinara a una mujer en su celda para justamente evitar ser extraditado.

“De todo este número, se está determinando justamente aquellos perfiles que tengan procesos o condenas en Brasil que puedan ser entregados a la justicia brasileña para que allá guarden reclusión o continúen con sus procesos penales. Lo que no podemos hacer de estos 341, como está en el informe de O Globo, es quitarles a los 341, llevarles a Brasil y que allá no tengan ninguna causa penal y queden libres”, refirió.