Detenido como sospechoso de bloquear portones basculantes o corredizos

En tanto que otro sospechoso que acompañaba al Rey de los Toroteleros Guapi pudo evadir a los uniformados y escapó a pie del lugar, según informaron.

Sin embargo, en esta ocasión Guapi no cayó por ataques a vehículos estacionados. Esta vez los investigadores aseguran que tienen elementos suficientes para sostener que el sospechoso es responsable de una seguidilla de robos domiciliarios en la zona donde fue detenido.

Aparentemente, el otrora Rey de los Tortoleros cambió de rubro y ahora supuestamente se dedica a desvalijar casas en los barrios residenciales de Asunción. Sin embargo, con las mismas herramientas como el inhibidor de señal o frecuencia, que ahora utiliza para evitar que las víctimas puedan bloquear sus portones, tanto basculante como corredizo.

Autos alquilados

Agentes de Investigaciones de Asunción señalaron que el maleante y sus cómplices utilizan autos alquilados para recorrer los barrios residenciales, cuando ven que una familia esta a punto de abandonar la casa estacionan en las cercanías y activan el inhibidor de frecuencia que evita que la cerradura del portón se accione. Una vez que los propietarios se alejan, los maleantes abren tranquilamente el portón para ingresar y vaciar la propiedad.

Esta vez Guapi fue sorprendido a bordo de un auto en cuyo interior también se encontraron dos inhibidores, varias herramientas, celulares y prendas de vestir.