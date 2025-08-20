Policiales

Detenido como sospechoso de bloquear portones basculantes o corredizos

El supuesto maleante Juan Pablo Guapi Benítez (54), también conocido por la Policía como El Rey de los Tortoleros, actualmente con medidas alternativas a la prisión y siete antecedentes por hurto, fue nuevamente detenido en la mañana de ayer sobre la calle Luis Morquio casi San Juan de Vianey, barrio Palomar de Asunción.

Por ABC Color
20 de agosto de 2025 - 16:35
Juan Pablo Guapi Benítez, sentado y esposado en plena calle junto a todas las evidencias encontradas en su poder.
En tanto que otro sospechoso que acompañaba al Rey de los Toroteleros Guapi pudo evadir a los uniformados y escapó a pie del lugar, según informaron.

Oficiales de Investigaciones verifican el interior del automóvil en el que estaba circulando en maleante detenido.
Sin embargo, en esta ocasión Guapi no cayó por ataques a vehículos estacionados. Esta vez los investigadores aseguran que tienen elementos suficientes para sostener que el sospechoso es responsable de una seguidilla de robos domiciliarios en la zona donde fue detenido.

Aparentemente, el otrora Rey de los Tortoleros cambió de rubro y ahora supuestamente se dedica a desvalijar casas en los barrios residenciales de Asunción. Sin embargo, con las mismas herramientas como el inhibidor de señal o frecuencia, que ahora utiliza para evitar que las víctimas puedan bloquear sus portones, tanto basculante como corredizo.

Autos alquilados

Agentes de Investigaciones de Asunción señalaron que el maleante y sus cómplices utilizan autos alquilados para recorrer los barrios residenciales, cuando ven que una familia esta a punto de abandonar la casa estacionan en las cercanías y activan el inhibidor de frecuencia que evita que la cerradura del portón se accione. Una vez que los propietarios se alejan, los maleantes abren tranquilamente el portón para ingresar y vaciar la propiedad.

Esta vez Guapi fue sorprendido a bordo de un auto en cuyo interior también se encontraron dos inhibidores, varias herramientas, celulares y prendas de vestir.

