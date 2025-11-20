Conductor falleció tras chocar contra un camión en Tomás Romero Pereira.

Agentes de la Comisaría 16ª del distrito de Tomás Romero Pereira, en Itapúa, informaron sobre un accidente de tránsito que causó la muerte de uno de los involucrados. Se trató de una colisión entre un camión y un automóvil, que tuvo lugar en el kilómetro 118 de la ruta PY06, a las 2:30 de la madrugada de hoy.

Bomberos voluntarios de la zona encontraron sin signos vitales al conductor del automóvil, que quedó atrapado dentro del habitáculo. Su rodado estaba incrustado en un árbol al costado de la ruta.

La víctima fatal fue identificada como Juan Carlos Servín Giménez (35), oriundo del barrio Fátima de la ciudad de Tomás Romero Pereira. Circulaba a bordo de un Toyota Premio color plata, con matrícula AARX 236.

Los intervinientes también hallaron en el sitio un tractocamión de la marca Scania, modelo R490 (2016), de color blanco, con patente AASN 233. El chofer fue identificado como Fernando Ramón Báez Enciso (40), domiciliado en Encarnación, quien resultó ileso.

Presumen que, posterior a colisionar contra el camión, el vehículo de menor porte fue arrojado al costado del camino hasta que terminó impactando contra un árbol. Fueron convocados al lugar el personal técnico de los Departamentos de Investigaciones y Criminalística, como también se informó del hecho al Ministerio Público.