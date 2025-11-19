Senad realiza allanamiento por microtráfico cerca de oficina de Antinarcóticos de la Policía

Tres allanamientos en simultáneo se desarrollaron la tarde de este martes en el barrio San Pedro de Encarnación, en el marco de la investigación de una presunta red de microtráfico que operaba en la zona. La comitiva fiscal-policial estuvo encabezada por el agente de la Unidad Penal Nº 2 Especializada en la lucha contra el Narcotráfico, Enrique Fornerón, y las Fuerzas Especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), de las oficinas regionales Nº 3 de Encarnación y Nº 8 de San Ignacio Guazú.

Producto de la intervención, tres personas fueron detenidas por transgresión a la Ley 1340/88 y sus modificaciones, de tenencia y tráfico ilegal de estupefacientes. Fueron identificados como Ingrid Rosana Gamarra López (22), con antecedentes por microtráfico; Cristian David Espínola Galeano (32), con antecedentes por agresión y violencia familiar; y Roque Armando Cabrera Benítez (23).

Según los investigadores, la primera vivienda sería un punto de almacenamiento, donde Gamarra y Espínola resguardaban 107 dosis de crack listas para distribución. El lugar funcionaba como núcleo de acopio del esquema. Entretanto, en la segunda residencia confiscaron insumos empleados para la dosificación y el corte de la droga.

Además, en la tercera residencia, si bien no se hallaron indicios suficientes, fueron incautados tres plantines en crecimiento de marihuana. Para los intervinientes, esta vivienda cumplía funciones logísticas vinculadas al resguardo y alerta de movimientos en la zona.

Cerca de Antinarcóticos

El procedimiento en la primera casa allanada, sitio en que hubo dos detenidos y la mayor cantidad de cocaína incautada, se hallaba en la misma cuadra en que está situada la oficina regional del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional. Los detenidos permanecerán a cargo del fiscal Enrique Fornerón.

Según el informe, en la vivienda 1 incautaron 107 dosis de pasta base de cocaína (35,7 g); una dosis de marihuana de 4,5 g; dinero en efectivo G. 1.600.000; un aparato celular; y dos motocicletas. En la vivienda 2 encontraron 4,6 g de pasta base de cocaína; 7,6 g de marihuana; un celular; y dos cuchillos con restos de cocaína.